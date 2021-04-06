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拜登錄影片歡迎新公民：謝謝選擇我們

記者顏伶如╱綜合報導
拜登總統5日感謝新公民，因為「大家選擇了我們」。因為疫情關係，去年至今，全美各地準公民都要戴上口罩，保持社交距離，進行宣誓入籍儀式。(美聯社)
拜登總統5日感謝新公民，因為「大家選擇了我們」。因為疫情關係，去年至今，全美各地準公民都要戴上口罩，保持社交距離，進行宣誓入籍儀式。(美聯社)

美墨邊境大批無證移民湧入、亞裔頻被喊滾回去，面臨政治考驗的拜登總統5日透過影片發表談話，感謝剛剛完成入籍手續的新移民「有勇氣」來到美國。他說：「你們都有著一個共同點，就是勇敢」。拜登同時表示：「最重要的是，我要謝謝大家選擇了我們，相信美國是值得你們在此展現抱負。」

根據慣例，總統通常會錄製歡迎影片，在入籍儀式上新移民完成宣誓之後播放。白宮與美國公民及移民服務局(USCIS)公布拜登錄製完成的最新影片，讓新移民可以在家裡觀看。

來源：USCIS頻道

拜登總統5日感謝新公民，因為「大家選擇了我們」。(美聯社)
拜登總統5日感謝新公民，因為「大家選擇了我們」。(美聯社)

拜登在短片中說：「犧牲奉獻，踏上旅程，都需要勇氣。離鄉背井，離開原本的生活、親人，來到這個國家也需要勇氣。這裡並不只是一個地點，而是一個理念，在這個理念底下，人人生而平等，每個人都值得受到公平對待。」

美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)5日公布最新聯合民調報告指出，美墨邊境出現大批無證兒童，受訪美國民眾當中約有40%對拜登政府的處理感到不滿意，只有24%受訪者感到滿意，另有大約三分之一受訪者則表示沒意見。

拜登在演說中表示：「你們現在得到一個新頭銜，美國總統也有這個頭銜，而且我非常引以為榮，叫做公民(citizen)。」

因為疫情關係，去年至今，全美各地準公民都要戴上口罩，保持社交距離，進行宣誓入籍儀...
因為疫情關係，去年至今，全美各地準公民都要戴上口罩，保持社交距離，進行宣誓入籍儀式。圖為各地採取彈性作法，底特律的聯邦法官為準公民提供駕車得來速的宣誓入籍服務。(美聯社)

紐約時報分析，拜登5日的短片談話內容，與前總統川普的基調有著天壤之別。川普上台第一年所錄製的影片談話中，重點放在移民的「責任」。

根據紐時取得的政府資料，聯邦機關今年3月間在西南邊境大約扣押17萬餘名無證移民，創下至少15年以來單月人數新高，與今年2月份相比，人數更暴增了將近70%。

資料顯示，今年3月間，約有1萬8700名沒有成年人陪伴的無證孩童與青少年，入境美國後遭到聯邦當局扣押並監護。相較之下，今年2月間由聯邦政府扣押中的無證未成年者，人數約有9450人。

由於美國南境出現無證移民大量湧入的危機，共和黨方面對拜登的批評越來越強烈。共和黨人士表示，拜登矢言推出更符合人道考量的移民政策，導致中美洲國家出現新一波朝向美墨邊境挺進的移民遷徙。

拜登總統5日感謝新公民，因為「大家選擇了我們」。因為疫情關係，去年至今，全美各地...
拜登總統5日感謝新公民，因為「大家選擇了我們」。因為疫情關係，去年至今，全美各地準公民都要戴上口罩，保持社交距離，進行宣誓入籍儀式。圖為2月在洛杉磯的宣誓入籍儀式。(美聯社)

移民 拜登 美國公民

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