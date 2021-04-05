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在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

編譯柯立偉╱綜合4日電
麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)
麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

隨著疫苗開打，回歸疫情前的生活指日可待。為了迎接「舊生活」的回歸，許多地方已要求到訪者應出示陰性報告或接種證明。以紐約為例，自4月2日起重開的大型場地以及人數超過100人的聚會，均須有以上證明方可入場。

1.疫苗卡上的資訊

民眾接受疫苗注射後，疫苗卡上會記載疫苗製造商、接種日期與地點、受注射劑數。如果接種的疫苗需要注射第二劑，則在打第二劑疫苗時，也會將疫苗卡上更新資料。

2.疫苗卡遺失怎麼辦？

若是在華格林(Walgreens)這樣的連鎖藥局接種，只需要回到當初接種的藥局再重新申請一份就可以了。此外，由於疫苗接種紀錄受當地政府衛生部門追蹤，因此您也可以親自前往州衛生廳重新申請。

3.如何保存疫苗卡？

專家建議，第一件事就是拍照存檔，並且email給自己做為備份檔。此外，也有專家建議可以將疫苗卡護貝保存。雖然護貝之後該張疫苗卡就無法再更新資料，但因為隨時可以再申請新的一張，所以只需要記得將舊的疫苗卡銷毀，以保護個資。

4.旅行是否需要疫苗證明？

有些國家已開始要求入境旅客應提供接種證明，例如冰島。達美航空(Delta Air)執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)表示，疫苗證明將來可能成為國際航班的必備文件，只是以紙本形式或數位形式尚未形成共識。國際航空運輸協會(IATA)發言人福林特(Perry Flint)則反對此構想，認為這會對未接種疫苗的人構成歧視。

5.會不會實施疫苗護照？

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)上周表示將開發一款名為「Excelsior Pass」的應用程式，市民註冊後，透過條碼即可查核市民是否接種。但葛謨強調，這款應用程式不是強制下載，如果市民對個資安全有疑慮，也可以只出示紙本證明。

至於聯邦層級，白宮表示聯邦政府不會強制要求數位化，這是各州或私營企業的自由選擇。聯邦政府要做的只是設定準則，以及確保數位化的資料都可以達到聯邦政府的要求。

眾院議長波洛西手持她去年12月18日打完煇瑞疫苗的接種卡。(美聯社)
眾院議長波洛西手持她去年12月18日打完煇瑞疫苗的接種卡。(美聯社)
亞特蘭大市一位66歲尼可拉斯填表準備接種新冠疫苗，他所填的卡片成為重要的疫苗文件...
亞特蘭大市一位66歲尼可拉斯填表準備接種新冠疫苗，他所填的卡片成為重要的疫苗文件。(路透)
CDC接種卡是重要的健康文件。(美聯社)
CDC接種卡是重要的健康文件。(美聯社)

疫苗 聯邦政府 紐約州

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