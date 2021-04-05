專家：疫苗第二劑應該要打 接種後勿立刻旅行

輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)等二款疫苗 ，出現少數接種第二劑後頭痛、發燒、或發冷等副作用案例，讓有人怯步；不過專家建議民眾，為了自身安全，仍應當接受第二劑疫苗以達到「完全接種」(Fully vaccinated)，且接種後不建議即刻出遊旅行，應至少再等兩周，並持續做好防疫 措施。

史丹福大學傳染病專家劉安妮(Anne Liu，音譯)表示，目前已知的是，需要接種二次的疫苗，若只接種第一劑，可能只有「部分」抗疫效力；雖然也有「顯著」效力的案例，但是目前僅有接種後二個月內的短期數據。

劉安妮表示：「目前尚未有針對只接種一劑疫苗的研究」，因此「我們並不清楚之後會發生什麼，可能需要接種第二劑才能有更長的效力。」

劉安妮表示，目前反應副作用的案例以年輕人及女性居多，固然可以推測是相對於年長者，年輕人的免疫系統更容易對疫苗有所反應，但還得考慮到美國的文化讓男性更傾向於隱忍，因此副作用的確切原因依然不明；此外，免疫系統複雜，不能僅以副作用判讀自己的身體是否對疫苗有所反應。

劉安妮指出，目前核准的疫苗對所有族群均有效力，如果還是擔心第二劑疫苗副作用的話，可接種只須單劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

另外，波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)傳染病科臨床主任薩克斯(Paul Sax)表示，疫苗接種完成後，接下來是等待身體產生抗體及免疫力，「這兩大因素對於抵抗新冠病毒至關重要」，這需要兩周的時間，這段期間內不應出遊旅行。

聯邦疾病防治中心 (CDC)目前建議，包含已接種在內、「所有人」都應當「避免非必要旅行」，理由是目前的疫苗防護力還不是「100%」；芝加哥醫學大學傳染病專家蘭登(Emily Landon)還表示，就算疫苗防護力達95%，但另外5%染疫的話，也是「很大一群人」，因此仍應做好防疫措施。