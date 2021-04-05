全美單日疫苗接種量 首破400萬劑大關

嬌生疫苗日前在巴爾的摩生產廠出問題後，已與聯邦達成協議，負責在巴爾的爾廠的生產安全。同時聯邦以未達標為由，不准生產「阿斯特捷利康」疫苗。圖生產出狀況的巴爾的摩廠。(美聯社)

全國疫苗 接種量創下新高，根據聯邦疾病防治中心(CDC )3日公布的最新數據，全國單日疫苗接種量首次突破400萬劑大關；不過日前因為疫苗生產藥廠嬌生 (Johnson & Johnson)的承包商發生人為疏失導致1500萬劑疫苗毀損，加上疫情仍有攀升的趨勢，拜登政府的抗疫之路仍面臨巨大挑戰。

連續7天維持平均接種300萬劑

CDC在3日指出，截至過去24小時的疫苗接種量已超過400萬劑，不僅創新高紀錄，更提升過去連續七天維持平均300萬劑的接種量。

白宮負責新冠肺炎數據統計的主任夏帕爾(Cyrus Shahpar)3日下午在推特上發文慶祝，他寫道：「創紀錄的一天！前一天的疫苗接種量總共達到408萬劑以上，這是單日接種量首次超過400萬劑；數以百萬的人們都前來接種疫苗，協助我們加強疫情的控制。」

巴爾的摩製藥公司Emergent BioSolutions是嬌生疫苗的承包商，上個月傳出該廠作業人員誤將嬌生疫苗的原料與另一藥廠疫苗原料弄混，造成1500萬劑的嬌生疫苗毀損。

聯邦官員擔心此事影響民眾對疫苗接種的信心程度，破壞目前好不容易建立的規模；隨著各州持續放寬疫苗接種資格的門檻，全國疫苗平均單日接種量自今年1月中旬僅80萬劑，終於在3月初達到200萬劑以上。

巴爾的摩藥場將僅生產嬌生疫苗

該藥廠原先還負責協處另一家疫苗阿斯特捷利康(AstraZeneca)的生產，但資深公衛官員表示，意外發生後拜登政府要求該藥廠暫停生產阿斯特捷利康疫苗，改為完全生產嬌生疫苗，避免重蹈覆轍；嬌生方面也證實此消息，稱Emergent BioSolutions應為整起事件全權負責。

兩名官員告訴政治新聞雜誌Politico，政府3月初得知Emergent的西巴爾的摩有諸多重大問題，不過不清楚細節。

第三名官員透露，衛生部(HHS)上周便知道Emergent毀了1500萬劑疫苗與過程，「顯而易見，Emergent的製藥專家人數不夠雄厚。」

據目前CDC的數據，美國目前已有至少1億人、約40%人口接種至少一劑新冠疫苗，其中17.5%的人已完成疫苗接種。