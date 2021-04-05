我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

全美單日疫苗接種量 首破400萬劑大關

編譯郭宣含林梅婕╱綜合報導
嬌生疫苗日前在巴爾的摩生產廠出問題後，已與聯邦達成協議，負責在巴爾的爾廠的生產安全。同時聯邦以未達標為由，不准生產「阿斯特捷利康」疫苗。圖生產出狀況的巴爾的摩廠。(美聯社)
嬌生疫苗日前在巴爾的摩生產廠出問題後，已與聯邦達成協議，負責在巴爾的爾廠的生產安全。同時聯邦以未達標為由，不准生產「阿斯特捷利康」疫苗。圖生產出狀況的巴爾的摩廠。(美聯社)

全國疫苗接種量創下新高，根據聯邦疾病防治中心(CDC)3日公布的最新數據，全國單日疫苗接種量首次突破400萬劑大關；不過日前因為疫苗生產藥廠嬌生(Johnson & Johnson)的承包商發生人為疏失導致1500萬劑疫苗毀損，加上疫情仍有攀升的趨勢，拜登政府的抗疫之路仍面臨巨大挑戰。

連續7天維持平均接種300萬劑

CDC在3日指出，截至過去24小時的疫苗接種量已超過400萬劑，不僅創新高紀錄，更提升過去連續七天維持平均300萬劑的接種量。

白宮負責新冠肺炎數據統計的主任夏帕爾(Cyrus Shahpar)3日下午在推特上發文慶祝，他寫道：「創紀錄的一天！前一天的疫苗接種量總共達到408萬劑以上，這是單日接種量首次超過400萬劑；數以百萬的人們都前來接種疫苗，協助我們加強疫情的控制。」

巴爾的摩製藥公司Emergent BioSolutions是嬌生疫苗的承包商，上個月傳出該廠作業人員誤將嬌生疫苗的原料與另一藥廠疫苗原料弄混，造成1500萬劑的嬌生疫苗毀損。

聯邦官員擔心此事影響民眾對疫苗接種的信心程度，破壞目前好不容易建立的規模；隨著各州持續放寬疫苗接種資格的門檻，全國疫苗平均單日接種量自今年1月中旬僅80萬劑，終於在3月初達到200萬劑以上。

巴爾的摩藥場將僅生產嬌生疫苗

該藥廠原先還負責協處另一家疫苗阿斯特捷利康(AstraZeneca)的生產，但資深公衛官員表示，意外發生後拜登政府要求該藥廠暫停生產阿斯特捷利康疫苗，改為完全生產嬌生疫苗，避免重蹈覆轍；嬌生方面也證實此消息，稱Emergent BioSolutions應為整起事件全權負責。

兩名官員告訴政治新聞雜誌Politico，政府3月初得知Emergent的西巴爾的摩有諸多重大問題，不過不清楚細節。

第三名官員透露，衛生部(HHS)上周便知道Emergent毀了1500萬劑疫苗與過程，「顯而易見，Emergent的製藥專家人數不夠雄厚。」

據目前CDC的數據，美國目前已有至少1億人、約40%人口接種至少一劑新冠疫苗，其中17.5%的人已完成疫苗接種。

嬌生疫苗日前在巴爾的摩生產廠出問題後，已與聯邦達成協議，全權負責在該廠的生產安全...
嬌生疫苗日前在巴爾的摩生產廠出問題後，已與聯邦達成協議，全權負責在該廠的生產安全。圖為嬌生疫苗。(美聯社)

疫苗 嬌生 CDC

上一則

教宗：疫苗是抗疫必要工具 籲加速最窮國打疫苗

下一則

單次變每月.每周扣 川普選舉募款惹議 退款達1.22億

延伸閱讀

共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅

共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅
憂成下個香港… 參議員史考特投書 籲拜登護台灣

憂成下個香港… 參議員史考特投書 籲拜登護台灣
3月闖邊界移民人數暴增 創15年新高

3月闖邊界移民人數暴增 創15年新高
拜登2兆基礎建設計畫 官員稱沒共和黨支持也照推

拜登2兆基礎建設計畫 官員稱沒共和黨支持也照推

熱門新聞

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

2021-03-30 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船