教宗：疫苗是抗疫必要工具 籲加速最窮國打疫苗

因為新冠疫情，梵蒂岡的聖彼得廣場前4日幾乎空無一人。(Getty Images)

教宗方濟各 (Pope Francis)4日在聖伯多祿大教堂(St. Peter's Basilica)發表年度復活節 文告中，呼籲各國重視疫情 帶來的經濟社會困境，以及在最貧窮國家推行疫苗接種；而受到疫情影響，今年為第二度在防疫限制下慶祝復活節。

身為全球13億天主教徒的宗教領袖，方濟各呼籲國際社會秉持「全球責任的精神」，確保每個人都有疫苗可施打，他說疫苗是對抗新冠疫情的「必要工具」，必須克服推展延遲的問題，促進疫苗分發，尤其是在全球最貧窮的國家。

方濟各也呼籲各國政府重視因疫情失業、經濟面臨困難的人民，以及缺乏充分社會保護的族群，他還提及年輕人的困境，說年輕人「被迫長期無法去學校或大學，無法與他們的朋友相處。」

方濟各譴責在全球經歷一世紀以來最嚴重的公衛危機之際，戰爭及衝突仍未停歇，他說：「疫情仍在蔓延，社會及經濟危機仍然嚴重，尤其是對窮人而言。儘管如此，相當可恥的，武裝衝突並沒有停止，軍火庫仍在擴充，這是現今的醜聞。」

他為飽受戰亂衝突所苦的人民感到痛惜，他提到最貧窮國家之一的海地，鼓勵海地人民不要被困難所打倒，懷著信賴和希望展望未來。

方濟各也鼓勵緬甸的年輕人，說他們致力支持民主，以和平的方式讓人聽見自己的聲音，緬甸的示威者拿著彩蛋走上街頭慶祝復活節。

他感謝黎巴嫩和約旦接收敘利亞難民，提到「數以百萬人正活在非人道的環境下」，同時也祈禱在葉門與利比亞的衝突終止；談及非洲人民遭遇的痛苦，他點名沙黑爾(Sahel)地帶、奈及利亞、衣索比亞提格雷(Tigray)地區、莫三比克德爾加杜角省(Cabo Delgado)等地的暴力衝突。

受限於疫情，今年聖伯多祿大教堂的復活節彌撒僅200名信徒參與，並實行防疫措施，以往有數千名信眾參與，而今年也是教宗第二度於室內發表復活節文告。