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確診日增6萬「令人不安」 佛奇籲民眾「撐住」

編譯陳韻涵／綜合4日電
國家過敏和傳染病研究院 院長佛奇 警告，全美新冠肺炎疫情正在「令人不安的攀升，擔心出現歐洲疫情式封鎖。圖為全美至少11州已進入不分年紀，全面施打疫苗的階段。(美聯社)
國家過敏和傳染病研究院 院長佛奇 警告，全美新冠肺炎疫情正在「令人不安的攀升，擔心出現歐洲疫情式封鎖。圖為全美至少11州已進入不分年紀，全面施打疫苗的階段。(美聯社)

疫情升仍解禁 學者憂抗疫時間恐延長

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)警告，美國新冠肺炎疫情正在「令人不安的攀升」，每日新增確診超過6萬例，呼籲民眾「撐住」以避免歐洲式的封鎖；傳染病學者奧斯特霍姆(Michael Osterholm)則表示，美國是全球唯一新增確診受到變種病毒驅動，卻仍持續解禁開放的國家，可能造成延長抗疫時間。

佛奇3日接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時說，美國持續放寬防疫但新增病例依然走揚，「就在昨日，我們每日新增確診突破6萬，這很困擾。」

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至4日，美國至少3070萬5525人確診、已知55萬4994人死亡。全美目前確診、死亡和住院人數遠低於1月高峰，但過去兩周平均確診增加19%，疫情熱點在中西部和東北部。

佛奇說：「這就是歐洲正在發生的情況，大多數地區都出現另一波疫情。」

佛奇表示，疫情不會永遠持續，呼籲人們再撐一下並接種新冠病毒疫苗，接種疫苗的人數超越病毒激增的數量時，疫苗將會獲勝，「這不容易，但希望我們有成功的優勢」。

佛奇促接種疫苗 讓免疫力達一定程度

「目前仍有疫情飆漲的危險，且是很大一波。」佛奇說：「所以別不成熟地宣稱勝利，因為我們還沒到那裡。」

佛奇呼籲人們接種疫苗，當免疫力達到一定程度時就可望讓疫情趨緩。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周示警，確診率回升「感覺厄運將至」，即便數百萬人已打疫苗，仍「恐懼」疫情可能驟升。

明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心(CIDRAP)主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)4日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目訪問時表示，他認同瓦倫斯基的說法。

奧斯特霍姆說：「我們是全球唯一面臨變種病毒導致新增確診增加，同時開放而非避疫的國家；這兩項因素終會合流，我們將會看到確診大幅增加。」

專家指變種病毒可能擴大傳播

專家關切，傳染力更強且更致命的變種病毒可能擴大傳播，而且年輕人確診率增加；即便去年核准疫苗接種，率先在英國、南非和巴西發現的變種毒株目前已擴散至加州、紐約及俄勒岡州；隨著變種毒株的聚落擴大，人們抗疫的時間也會拉得更長。

疫情 佛奇 疫苗

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