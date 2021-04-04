民間疫苗護照App本月公布全球規格 提供接種、篩檢紀錄

報導指，微軟、甲骨文等與醫療照顧業將發布類似「疫苗護照」的全球規格接種證明文件。圖為設計者模擬的疫苗護照。(Getty Images)

微軟、甲骨文等多家科技巨擘和醫療照護業者正準備發布「疫苗 護照」的全球標準規格，這類數位護照是以便於操作的應用程式(App )形式存在，能提供本人是否已接種新冠疫苗的驗證資訊，未來可望整合入航空公司App等平台，為後疫情時期的旅遊通關做準備。

華爾街日報報導，這套名為疫苗接種憑證計畫(VCI)的規格標準，將整合經數位驗證的診療資訊、用戶的姓名、生日和疫苗接種紀錄，以及新冠病毒篩檢 狀態，並且以機器可讀取的QR碼呈現。程式開源碼預定本月公布，可被整合入行動App。

協助率領疫苗護照標準規格的非營利學術醫療中心梅約診所平台總裁哈拉姆卡表示：「我們4月將公布規格。它的進展相當迅速。」該組織包含微軟、甲骨文、Salesforce和醫療照護業者等超過200個成員。

全美接種過新冠疫苗的人都會有一張CDC接種卡，記載接種時間日期，這是初步的接種證明文件，隨身攜帶。圖為一位科羅拉多州重症房護士梅根．察契爾的接種卡。(Getty Images)

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目前也有多個研發團隊正如火如荼測試幾款疫苗護照App。例如生物辨識掃描技術公司Clear正與夏威夷州政府合作，推出受信任旅客計畫(TTP)，幫助旅客下載App並加速通過機場安檢。此外，Clear的健康護照App已被多個體育聯盟和博物館採用，能驗證購票者的疫苗接種狀態。

另外，非營利組織Commons Project基金會和國際航空運輸協會(IATA)等組織也正各自推出App，方便乘客證明他們的新冠病毒篩檢或疫苗接種資訊，以便快速通關。這類App能解決乘客的問題，旅客不必到每個入境國的移民網站上傳健康資料文件。人們也能藉由秀出這類疫苗護照，獲准進入辦公室、餐廳、酒吧等公共場所。

東非國家塞席爾和地中海國家賽普勒斯等國，均要求入境旅客提供新冠疫苗接種或陰性篩檢證明，但也造成旅客大排長龍，等待地勤人員人工查驗。

IATA機場、旅客暨安全產品部門主管海登表示，不會強制要求旅客改用數位疫苗護照，但若旅客接受度提高，有助減少排隊受檢情況，「若我們能使70%的旅客從排隊檢查健康文件轉向使用健康護照，地勤人員就能全力協助沒有手機或未採用這項技術的旅客」。