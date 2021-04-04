告別疫情？「穴居症候群」回歸焦慮正蔓延

為躲避病毒，很多人自我封閉近一年，雖然疫情減緩，外界逐漸開放，但有些人像佛州的妮可兒．羅素，仍然覺得自家臥室像洞穴般，最為安全，擔心離家外出。(美聯社)

新冠疫情 打斷正常生活方式一年有餘，面對外界逐漸開放，民眾對人群聚集、聊談近況，甚或去市場、回辦公室上班，目前更多是心生焦慮，備感壓力；心理學者稱此現象為「畏懼回歸」(re-entry fear)症候，已漸成為焦點。

美聯社報導，芝加哥 市郊民眾派特斯(Thomas Pietrasz)表示，自己採納並習慣離群工作的新方式，不知回歸過往生活會有何感受，他全心全意想維持不與人打交道的生活。

派特斯獨居，工作則在家創作就行，他表示，疫情期間喝酒、抽大麻都增多，隨著愈來愈多說法，指疫情快要結束，要回歸以住生活方式，他日益感到焦慮。

外界慢慢回歸肖似正常生活的狀況，很多人自述跟派特斯一樣，生活碰到挑戰；居家避疫 、與人隔離、擔驚受怕，已經改變眾人，教現有的操煩更形惡化，甚至產生全新的憂慮。

線上心理健康團體「臨床內容」(Clinical Content)主任艾咪‧瑟布斯(Amy Cirbus)指出，目前反應錯綜複雜，有些人對終於能回歸正常覺得釋然，其他人則感到煎熬；很多人覺得自己對「回歸」還沒準備就緒，焦慮感不時升高。

雖說有些人覺得困在家中很氣悶，但另些人則感到安全、舒適甚至是樂趣無窮，把自己過活內化到身心當中；有些精神醫學家認為後者狀況是行為功能不良的基準線。

派特斯跟很多人一樣，表示自己的焦慮感大致與害怕罹患新冠無關，毋寧是不想社交互動；心理學者指出，害怕離家與理智考量如感染新冠，幾乎毫無關係，有時找不出原因，也非立足於現實。

精神病學者布列格曼(Arthur Bregman)注意到這個現象，把它冠名為「穴居症候群」(cave syndrome)，好比1918年全球疫病之後，約四成的人都出現目前稱為「創傷後症候群」(PTSD)的毛病，要花10年才能克服。

專家表示，小幅且逐步改善，是最佳的治療法，病人愈常外出訪友，就愈能找回疫情期間忘掉的社交之樂，了解世上很多東西沒變，下次外出就更容易，另些人則要借助於藥物，抗憂鬱劑是不錯的選擇。