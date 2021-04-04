我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

告別疫情？「穴居症候群」回歸焦慮正蔓延

編譯潘勛╱綜合3日電
為躲避病毒，很多人自我封閉近一年，雖然疫情減緩，外界逐漸開放，但有些人像佛州的妮可兒．羅素，仍然覺得自家臥室像洞穴般，最為安全，擔心離家外出。(美聯社)
為躲避病毒，很多人自我封閉近一年，雖然疫情減緩，外界逐漸開放，但有些人像佛州的妮可兒．羅素，仍然覺得自家臥室像洞穴般，最為安全，擔心離家外出。(美聯社)

新冠疫情打斷正常生活方式一年有餘，面對外界逐漸開放，民眾對人群聚集、聊談近況，甚或去市場、回辦公室上班，目前更多是心生焦慮，備感壓力；心理學者稱此現象為「畏懼回歸」(re-entry fear)症候，已漸成為焦點。

美聯社報導，芝加哥市郊民眾派特斯(Thomas Pietrasz)表示，自己採納並習慣離群工作的新方式，不知回歸過往生活會有何感受，他全心全意想維持不與人打交道的生活。

派特斯獨居，工作則在家創作就行，他表示，疫情期間喝酒、抽大麻都增多，隨著愈來愈多說法，指疫情快要結束，要回歸以住生活方式，他日益感到焦慮。

外界慢慢回歸肖似正常生活的狀況，很多人自述跟派特斯一樣，生活碰到挑戰；居家避疫、與人隔離、擔驚受怕，已經改變眾人，教現有的操煩更形惡化，甚至產生全新的憂慮。

線上心理健康團體「臨床內容」(Clinical Content)主任艾咪‧瑟布斯(Amy Cirbus)指出，目前反應錯綜複雜，有些人對終於能回歸正常覺得釋然，其他人則感到煎熬；很多人覺得自己對「回歸」還沒準備就緒，焦慮感不時升高。

雖說有些人覺得困在家中很氣悶，但另些人則感到安全、舒適甚至是樂趣無窮，把自己過活內化到身心當中；有些精神醫學家認為後者狀況是行為功能不良的基準線。

派特斯跟很多人一樣，表示自己的焦慮感大致與害怕罹患新冠無關，毋寧是不想社交互動；心理學者指出，害怕離家與理智考量如感染新冠，幾乎毫無關係，有時找不出原因，也非立足於現實。

精神病學者布列格曼(Arthur Bregman)注意到這個現象，把它冠名為「穴居症候群」(cave syndrome)，好比1918年全球疫病之後，約四成的人都出現目前稱為「創傷後症候群」(PTSD)的毛病，要花10年才能克服。

專家表示，小幅且逐步改善，是最佳的治療法，病人愈常外出訪友，就愈能找回疫情期間忘掉的社交之樂，了解世上很多東西沒變，下次外出就更容易，另些人則要借助於藥物，抗憂鬱劑是不錯的選擇。

疫情 居家避疫 芝加哥

上一則

MLB全明星賽將遷出亞特蘭大 歐巴馬點讚 川普籲抵制棒球

下一則

民間疫苗護照App本月公布全球規格 提供接種、篩檢紀錄

延伸閱讀

英女貼前床伴裸照恥笑「小玩意」罰吃牢飯

英女貼前床伴裸照恥笑「小玩意」罰吃牢飯
拜登喊停邊境社福人員背景審查 專家憂無證童安危

拜登喊停邊境社福人員背景審查 專家憂無證童安危
金山毆打亞裔嫌犯 被控仇恨犯罪 竟辯罹患PTSD

金山毆打亞裔嫌犯 被控仇恨犯罪 竟辯罹患PTSD
拜登喊停邊境前線人員指紋檢查 專家：恐危害無證童

拜登喊停邊境前線人員指紋檢查 專家：恐危害無證童

熱門新聞

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議