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單周6.5萬例確診…第4波疫情大反撲？專家：應屬局部性

編譯洪毅╱綜合3日電
儘管專家擔心全美會再出現第四波疫情，但也因為施打疫苗情況越來越普遍，新一波疫情應屬局部性。(美聯社)
儘管專家擔心全美會再出現第四波疫情，但也因為施打疫苗情況越來越普遍，新一波疫情應屬局部性。(美聯社)

新冠疫情又在全國多地升溫，公衛界憂心恐將引發第四波疫情；但據全國公共廣播電台(NPR)報導，專家普遍認為，由於越來越多人施打了疫苗，這波激增可能將僅屬局部性，持續時間也不太可能到5月之後，但這不代表民眾可以因此鬆懈，不然疫情仍有第五次激增的可能性。

最近一周，全國新增6萬5000例確診，比之前兩周多了20%；不過分布並不平均，中西部及東北部最近兩周分別激增58%及30%，最嚴重的密西根州最近一周激增125%，而西部最近兩周只增加5%，南部則幾乎沒有增加。總體而言，過去兩周全國33州及華府疫情增加，其中七州及波多黎各增幅超過50%。

不少專家認為，隨著疫苗接種展開，這波激增應當不致像12月、1月初那樣，平均每天增加高達20萬確診病例，盡管也有如阿默斯特麻薩諸塞大學流行病專家賴克(Nicholas Reich)等認為，就算疫情嚴重性直逼冬天那時，雖然「意外」但也不必「驚訝」。

由何種病毒株傳播是其中的不確定性，例如英國發現的變種病毒不但傳染力強50%，死亡率也較高，不過目前已知的病毒株都能透過現有的疫苗防範；哈佛陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H.Chan School of Public Health)流行病專家哈納吉(Bill Hanage)就表示，當務之急是讓高風險民眾盡速接種疫苗。

哈納吉認為，新一波疫情雖已「不可避免」，但是「並非全國性」，也不會同時爆發，其嚴重程度將取決於疫苗接種的狀況；佛羅里達大學生物統計專家狄恩(Natalie Dean)表示，天氣轉暖，以及大量民眾曾經染疫，體內已有抗體等因素，也是對疫情持較樂觀態度的原因。

布朗大學公衛學院院長阿西許·賈(Ashish Jha)則認為，這波激增最嚴重是未來四周至六周，5月之後應該就會好轉。

專家呼籲，就算疫苗接種展開，疫情激增可能不會像以往般那樣嚴重，但如果鬆懈的話，仍可能惡化疫情，甚至不排除還有下一波；東北大學疫情模擬專家瓦斯皮革納尼(Alessandro Vespignani)就表示，雖然已經看到隧道盡頭的光亮，但是「還需要再奮鬥好幾周」。

疫情 疫苗 變種病毒

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