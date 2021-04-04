貼布、鼻噴劑、植入皮下…未來疫苗可望免挨針

有些人害怕打針，因此對接種新冠疫苗躊躇不前；圖為一位民眾接受新冠疫苗注射時，忍不住皺眉。(美聯社)

接種新冠疫苗 能不能不用打針方式？研發「無痛遞藥」的公司認為，21世紀的科學成果不該仍採用19世紀的針筒技術。隨著目前大規模人口必須快速接種新冠疫苗，數家業者也競相研發針筒給藥的替代方式。

華爾街日報報導，英國牛津Enesi製藥公司正在開發一種裝置，接受藥劑者自行以筆狀可重複使用的放置器，在上臂等指定部位，把比米粒還小、內含疫苗藥劑的微型糖管無痛植入皮下，細小的糖將會融化，釋出藥劑。

澳洲的Vaxxas公司研製微針貼片，奈米貼布上遍布沾附藥劑的微細尖頭，貼上皮膚後，被破壞的皮膚細胞向免疫系統發出訊號做出反應。另外，美國 Codagenix公司正開發一種新冠疫苗Covi-Vac，利用鼻噴劑誘發免疫反應，目前正在倫敦進行第一階段臨床測試。其他公司研究的另類遞藥方式還包括舌下溶錠、電子脈衝等。

相關業者開發這些針筒注射之外的替代選項，除了想免除挨針疼痛，很大程度是想為用藥者提供方便可自理的接受藥劑方式，且一旦可行，就代表該藥劑不需要嚴格的儲運條件，可利用類似咖啡膠囊的包裝把疫苗送到家家戶戶。

疫情 當前，公衛專家重視欠缺精良醫療設備和人員的貧窮地區，如何也能快速全面受到疫苗保護，這凸顯出這些「非針法」的普惠價值。研發遞藥方法的業者們說，現在大家終於明白，要讓數億人接種疫苗不是個簡單任務。針筒遞藥過去地位一直屹立不搖，原因有三大優點：便宜、量多、有效，但缺點在於須輔以超低溫冷鏈、專業人員施打、接種者大排長龍等成本。

不過非針筒遞藥的各類方法，目前研發進程多只在早期或中期階段，要能商業化至少還需數月，長則數年。儘管這些業者希望疫情激發出來的疫苗研發淘金熱也能湧進自家領域，但迄今為止，大藥廠仍無太大興趣。

Vaxxas公司執行長侯伊了解商業規模沒那麼容易達成，他說，自家公司三到五年內沒辦法做到，但新冠疫情讓各國政府體認到必須為大流行爆發做好準備。侯伊認為，真正理想的方式應該是「把疫苗送到民眾那邊，而不是要他們過來接種」。