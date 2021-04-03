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1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
美國疾病管制暨預防中心指出，已對逾1億人民注射至少1劑新冠病毒疫苗。圖為西雅圖一處接種站。(Getty Images)
美國疾病管制暨預防中心指出，已對逾1億人民注射至少1劑新冠病毒疫苗。圖為西雅圖一處接種站。(Getty Images)

美國至少接種一劑新冠疫苗的人數2日突破1億人，在約三分之一成人對新冠病毒已具有部分防護力之下，聯邦疾病防治中心(CDC)宣布已完成新冠疫苗接種的民眾，可在美國國內自由旅行，不必隔離或接受病毒檢測，但搭乘飛機、火車及公車等大眾運輸系統則仍須戴口罩。

國家廣播公司(NBC)分析，CDC最新頒布的指南究竟將產生多少效果，恐將成為未知數，因為許多民眾早就迫不及待開始出門旅遊；美國航空公司(American Airlines)本周稍早便說，訂位數量如今大幅增加，恢復到疫情爆發之前的九成左右。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)2日在新聞簡報會上舉例說，已經完成疫苗接種的祖父母，現在可以搭機前往探視健康良好的孫子孫女，旅途期間不必接受病毒檢測，也不必自我隔離，但還是要遵守其他的防疫措施。

美國染疫案例仍在持續增加中，根據統計，過去七天的每日新增確診案例約為每日6萬2000多例。

瓦倫斯基說，雖然完成接種的民眾出門旅遊染疫風險較低，「但CDC仍不建議民眾目前出門旅行，因為染疫案例仍在持續上升當中」。

CDC並未公布民眾出遊時是否必須出示疫苗接種證明。國家廣播公司報導，到目前為止，並沒有任何美國航空公司要求乘客出示疫苗接種證明。

CDC統計顯示，全美已逾5798萬成人、17.5%的總人口已完成兩劑疫苗接種；截至2日為止，全美超過1億人、30.7%的總人口已至少施打一劑新冠疫苗，包括輝瑞和莫德納的兩劑疫苗中的第一劑，或者嬌生單劑疫苗。

逾1億人已接種一劑疫苗創下里程碑，這表示全美約三分之一成人現對新冠病毒具有某種程度的防護力。

在已完成接種的民眾中，逾2800萬人接種輝瑞新冠疫苗，逾2400萬人施打莫德納新冠疫苗，還有逾300萬人注射嬌生疫苗；根據紐約時報的疫苗追蹤紀錄，全美每天約接種290萬劑新冠疫苗。

疫苗 CDC 美國

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