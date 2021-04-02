拜登拚基建 路州「種族主義公路」能拆了

紐奧良的克雷朋高速公路被社區稱為「種族主義公路」，被拜登總統3月31日宣布的基建計畫時，列為「歷史不公應予改進」的案例。(截屏自WWLTV電視畫面)

建築設計師艾美‧史黛莉(Amy Stelly)十年前回到路易斯安納州紐奧良市垂美( Tremé )老家，就開始呼籲拆除黑人區的高速公路，多年後終於獲得白宮 青睞；拜登 總統3月31日宣布的鉅額基建計畫時，明列克雷朋高速公路( Claiborne Expressway)為「歷史不公應予改進」的案例。

媒體詢問史黛莉有何感想時，她才知道此事。

「我太驚訝了。」史黛莉說，「聽到拜登總統把克雷朋高速公路稱為種族主義道路，我興奮極了。」

女建築師多年主張 終獲青睞

華盛頓郵報報導，其實，全美各地都有像她一樣主張拆除穿過有色人種居住區的高速公路的人；不過，就像她的鄰居所言，那是妄想。

紐奧良的克雷朋高速公路被社區稱為「種族主義公路」，被拜登總統3月31日宣布的基建計畫時，列為「歷史不公應予改進」的案例。(截屏自WWLTV電視畫面)

州際高速公路系統完成後，連結全國各大小城鎮的快速道路如今也接近50年壽命期終點，通過克雷朋大道上方的這條快速道路，在1968年完成。

史黛莉說，從她家二樓陽台就看得到上高速公路的匝道，汽車加油噴出的汙染物黏在她家外牆，「我每天都得承受高速公路的遺弊。」

高速道下面的大街大致完好，但遠不如過去熱鬧，她希望可以恢復往日的風華。

紐奧良市長拉托亞‧坎綽爾(LaToya Cantrell)的發言人說，坎綽爾感謝拜登體認到高速道路對非裔的經濟造成的破壞，「市長就任以來，就力求改善本市老舊的基礎建設，滿足所有居民的需要。」

白宮的基建計畫中，也列出紐約上州 81州際公路穿越雪城南邊非裔社區的1.5哩高架路段，作為少數族裔受害大於受益的建設案例；當地社區與市政府主張拆除，市長瓦許(Ben Walsh)已和聯邦運輸部官員討論。

拆除老舊快速路 得花數十億

瓦許說，重建高速路段時，就和當初聯邦政府建造時，目的和意圖都要講清楚。

拜登計畫以200億元「重新連結」被老舊的交通建設切斷的社區；白宮3月31日公布的最新計畫未詳列經費細目，但預估光拆除老舊快速道路，可能就得花掉數十億。

拜登說，這項計畫的重要性不僅在於「建什麼、如何建」，也在於「何處建」，「每個人，不論你是甚麼種族，郵遞區號為何，都應包括在內。」

拜登說，經濟成長與復甦過去常僅限於海岸地區，「政府投資都無法滿足落後地區人民的需求。」

「新都市主義國會」組織的部門主管克羅瑟(Ben Crowther)說，這是第一次基礎建設主事者同時從「社會」和「運輸」兩個角度，考量快速道路的建設。

運輸部長布塔朱吉說，他在推動交通建設時，除了考量環境與安全，也著重種族平等；民間組織也希望拜登政府一併考慮補償「快速道路受害戶」，例如幫助租戶購屋，或給予房屋稅寬減優惠。