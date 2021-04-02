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拜登基建案要增稅 麥康諾反對：這是錯誤處方箋

編譯郭宣含／綜合1日電
參院少數黨領袖麥康諾1日表明共和黨不會支持拜登總統的基建計畫，將步步為營抗爭。(Getty Images)
參院少數黨領袖麥康諾1日表明共和黨不會支持拜登總統的基建計畫，將步步為營抗爭。(Getty Images)

拜登總統宣布2兆元振興美國基礎建設計畫的次日，1日面臨共和黨的全面政治抵抗，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)表明共和黨不會支持該計畫，共和黨籍聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)則敦促拜登，應採取兩黨路線。

拜登的基礎建設計畫包括投資道路、橋梁、機場、寬頻等，並將企業稅提升至28%；麥康諾1日在肯塔基州舉行記者會表示：「我會持續對抗這些政策，因為我認為這是美國錯誤的處方箋。」

麥康諾表示：「共和黨不會支持民主黨現在提出的計畫。」

民主黨恐採「預算平衡」通過此案

除非有十名共和黨人與麥康諾意見相左，或拜登修改計畫以獲得共和黨支持，否則麥康諾這番言論表示，民主黨必須採用「預算平衡」(budget reconciliation)的方式來通過基礎建設案。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)1日回應麥康諾，說兩黨應化解投資金額的歧見，「如果你不想調升企業稅，這已經比過去70年和數十年都低上許多，如果你不願加稅，如果你不想了解全球最低稅負，有什麼替代方案？我們樂於聽聽那些提案。」

羅穆尼促拜登走跨黨派之路

唯一支持彈劾前總統川普的共和黨參議員羅穆尼則在1日建議拜登應採取兩黨路線，「參院兩黨人數各半，民主黨在眾院維持的一點點多數恐難讓此案強行通過，總統應該落實他就職演說時說的兩黨路線。」

拜登曾表示，希望共和黨能支持此計畫，但共和黨反對任何形式的加稅，他們擔心此舉恐阻礙經濟復甦；民主黨聯邦眾議員尼爾(Richard Neal，麻州)則表示，民主黨願意接受麥康諾的提案，不排斥修改稅務計畫。

拜登的基礎建設案前景不明，由於民主黨以些微差距占有國會優勢，若該提案遭共和黨聯合反對就無法通過；部分自由派民主黨人認為應擴大該提案，溫和派民主黨人認為必須降低州與地方的聯邦稅，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)1日也支持後者提案。

拜登1日也宣布，指派內閣五首長負責與國會討論基礎建設案。

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