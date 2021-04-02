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1.9兆元紓困計畫推出 美國人對經濟前景變樂觀

編譯盧炯燊／綜合1日電

美國的新冠疫情步入第二年，隨著疫苗漸普及、各州陸續解封，多數美國人對經濟前景也逐漸擺脫悲觀，尤其是拜登總統推出總額高達1.9兆元的紓困計畫後，民眾的樂觀情緒持續上升。

美聯社-NORC公共事務中心1日公布的最新民調發現，46%美國人認為經濟狀況良好，較上個月的37%增加九個百分點；去年4月疫情爆發時，只有29%表示經濟狀況良好。

自從拜登入主白宮後，一般對經濟的樂觀情緒已有改善，在紓困計畫成為法律後，樂觀情緒進一步增強；不過在兩黨方面，對經濟的樂觀情緒仍屬兩極化。

調查顯示，民主黨的樂觀情緒逐步走高，共和黨則愈走愈低；去年12月只有15%的民主黨人對經濟感到樂觀，今年2月激增至41%，現在更達到58%；共和黨人對經濟的看法從12月的67%降到2月的35%，目前仍然是35%。

美國人希望兩黨能夠合作，但他們也承認，隨著經濟開始從新冠疫情恢復過來，分歧仍會持續。

調查顯示，54%的美國人贊成拜登的經濟紓困法案，25%不贊成，21%沒意見；此外，大多數人贊成法案的大部分內容，包括資助接種疫苗、1400元直接紓困金、延長失業保險金，資助學校重開，援助有關家庭及協助住房等。

由於疫情導致大規模裁員及公司倒閉，政府之前曾花費4兆元來振興經濟，其中42%受訪者認為是正確的，但31%認為支出過多，26%說支出太少。

70%美國人贊成直接寄出1400元救援支票，其中86%民主黨人及53%共和黨人贊成；這筆款項確實對民眾的生活產生了影響，不少人認為得到援助，一半的人說已經收到錢，25%說希望再多獲1400元。

整體而言，61%美國人認可拜登總統的施政、73%認同他處理新冠疫情的方法、60%同意他處理經濟的手法，只有48%支持拜登處理聯邦預算赤字的做法。

美國 拜登 疫情

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