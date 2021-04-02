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推翻川普政策 國防部為「跨性別從軍」訂新規

編譯柯立偉／綜合1日電
國防部3月31日宣布，廢除川普政府時期禁止跨性別者從軍的禁令，並將針對跨性別軍人，提供更廣泛的荷爾蒙療程及必要的醫療協助。圖右為國防部發言柯比(John Kirby)。(美聯社)
國防部3月31日宣布，廢除川普政府時期禁止跨性別者從軍的禁令，並將針對跨性別軍人，提供更廣泛的荷爾蒙療程及必要的醫療協助。圖右為國防部發言柯比(John Kirby)。(美聯社)

國防部3月31日宣布，廢除川普政府時期禁止跨性別者從軍的禁令，並將針對跨性別軍人，提供更廣泛的荷爾蒙療程及必要的醫療協助。

拜登總統上任後，隨即以行政命令推翻前總統川普舊政，立刻禁止以性別認同為由強迫退伍，並宣布要針對這項議題發布新的政策指南；國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)也宣布，五角大廈將用兩個月的時間研究政策細節。

國防部長在3月31日的聲明表示：「美軍所以成為全球最強的武裝力量，是因為我們所有軍人都是自願入伍，挺身捍衛我國人民自由、人權的勇士。而我們也將以『不論性別認同』的精神，繼續保持全球領先地位。」

聲明中並呼籲，重新檢視前朝所有退伍軍人或被拒絕入伍的申請者中，是否有因性別認同而受不公平待遇。

自川普主政，美軍自歐巴馬政府時期漸趨開明的性別政策不斷遭受挑戰；川普曾在未與軍方高層協商以前，就推文表示，「政府不會接受任何跨性別者，在軍隊裡擔任任何職位。」

經歷一連串的訴訟，國防部在2019年推出新政策，拒絕接受任何跨性別者入伍，已在軍隊裡接受荷爾蒙治療的跨性別軍人可繼續療程，而已入伍但尚未接受相關療程的軍人，則不准再接受此類治療，並應依「出生證明上的性別」為其服役性別。

國防部此項新政策受到各界歡迎，眾院軍事委員會主席斯佩儀(Jackie Speier)指出：「五角大廈此項正確決定，將使跨性別者可以公開地、放心地服役。」

預計投身軍旅，卻因性別認同在前朝被拒絕的塔布特(Nicolas Talbott)開心地表示：「申請入伍時，我更能自信地公開我的性別認同。美軍將以我的能力，而非與能力無關的性別認同，來判斷我是否有資格從軍。」

國防部 川普 拜登

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