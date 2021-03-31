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拜登籲恢復口罩令 共和黨州長懶理 阿肯色州還提早解封

編譯陳韻涵／綜合30日電
拜登總統30日強調，目前還不是摘除口罩的時候，大家仍要戒備。(美聯社)
拜登總統30日強調，目前還不是摘除口罩的時候，大家仍要戒備。(美聯社)

拜登總統與聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)30日疾呼各州州長堅守口罩令以延緩病毒擴散，但大多遭共和黨州長忽略，阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson，共和黨)甚至比預定日提早一天解除強制口罩令，認為有必要重啟該州經濟。

來源：CNBC Television YouTube頻道

拜登與瓦倫斯基重申現在不是解除防疫的時刻，關切全美七天平均新增6萬1000例確診，而七天平均死亡率增加6%。

哈欽森(Asa Hutchinson，共和黨)30日宣布解除強制口罩令，較預定計畫還早一天；他指出，「真的有必要」重啟經濟，且「各州情況不同。」CDC數據顯示，該州28日新增69例，確診持續下降。

另一方面，密西根州疫情持續惡化，州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer，民主黨)請白宮考慮增加配送疫苗，以遏止確診率上升。

白宮防疫官員齊安茲(Jeff Zients)說，官員已經思忖如何應對疫情熱點，允諾協助密西根州度過煎熬情況。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，堅持到底是「忠言逆耳，卻是抗疫關鍵，人們想要回歸正常就要保持警戒。」

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至30日，美國至少3039萬1227人確診、已知55萬951人死亡；紐約時報數據則顯示，29日新增7萬285例確診，14天平均變化上升19%，29日病歿685例，14天趨勢下降29%。

截至30日，全美將會配送2億劑疫苗，是否厲行強制口罩令則成為對抗病毒最新黨派之爭。

亞利桑納州參議會29日投票延續口罩令，強調議會有職權這麼做；該州州長杜西(Doug Ducey，共和黨)上周解除該禁令，並讓企業自行決定是否執行防疫規則。

阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey，共和黨)則維持口罩令至4月9日，呼籲人們負起各自的責任。

共和黨掌握的亞歷桑納州29日起取消強制口罩令，但仍有亞歷桑納州民眾呼籲大家為了健...
共和黨掌握的亞歷桑納州29日起取消強制口罩令，但仍有亞歷桑納州民眾呼籲大家為了健康，戴上口罩。(美聯社)

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