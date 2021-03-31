WHO新冠源頭報告 美歐14國質疑太晚啟動、不獨立透明

世衛總幹事譚德塞表示未來要追驗中國的病毒實驗室。(路透)

世界衛生組織(WHO )30日正式公布與中國 合作的新冠病毒可能來源初步調查報告，該國際團隊表示調查才剛開始，呼籲各方保持耐心；不過美國、歐盟 等14個國家發出聯合聲明，質疑WHO太晚啟動調查，並要求獨立透明的調查；23國領袖與WHO 30日也支持成立國際條約，以因應未來緊急公衛事件。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)30日表示，拜登政府仍在審視WHO報告，但表示該報告欠缺關鍵數據、資訊、內容與透明度；她呼籲進一步調查，「這份報告沒辦法讓我們比六到九個月前更了解、更清楚病毒起源。」

領導調查病毒源頭的世衛小組官員班恩巴瑞(Peter Ben Embarek)30日表示：「這只是第一個開始，在這項需要深研的複雜研究中，我們只得到一些表面資訊。」

世衛官員：實驗室外洩病毒 極度不可能

「研究還在進行中，」班恩巴瑞說，「我們都需要有耐心。」他表示很難釐清新冠病毒來源，不過該團隊認為新冠病毒不太可能從實驗室外洩，雖說並非無此機率。

班恩巴瑞指出，相關資訊持續更新，目前尚無確切結論，但報告指出最可能的情況是蝙蝠透過另一種動物傳染新冠病毒給人類，實驗室病毒外洩則「極度不可能」，不過不排除該假設。

來源：Bloomberg Quicktake: Now YouTube頻道

這份報告公布後，美國等14個國家對WHO赴中國調查新冠病毒起源一事表達疑慮，無法接受；他們認為WHO團隊太晚調查，無法全面取得即時相關資料。

該聲明獲澳洲、日本、加拿大、英國、歐盟等14個國家支持，他們呼籲透明且獨立分析評估疫情，不容外界干涉與影響。

雖然多國支持WHO專家與人員，但也認為該份報告延誤許久，而且內容不全；莎奇表示，中國對WHO不夠透明；歐盟則在另一份聲明中表示，很遺憾調查來得太晚，但這是重要的第一步。

WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)30日在網上記者會表示，該調查不夠全面，還需要進一步數據和研究。

全球23國領袖和WHO也在30日共同支持成立國際條約，好讓世界未來更能夠因應緊急公衛事件，包括確保全民能公平獲得大流行病的疫苗、藥物和診療；這些國家在聯合聲明中表示，未來可能會有其他的大流行病和大型緊急公衛事件，沒有政府可獨自對抗威脅。