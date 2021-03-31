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疫苗保存須冷凍「太嚴苛」 輝瑞明年初推冷藏版

編譯洪毅／綜合30日電

阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學共同開發的「AZ疫苗」造成的腦血栓問題備受關注；德國政府30日宣布限制60歲以下民眾接種AZ疫苗；另一方面，AZ疫苗雖以較不嚴格的保存條件脫穎而出，不過輝瑞(Pfizer)下月開始將展開試驗，若成功可大幅降低其疫苗的保存條件，最快在明年初推出。

來源：FRANCE 24 English YouTube頻道

德國目前有270萬人接種AZ疫苗，發現31例大腦深靜脈及靜脈竇血栓(CVST)病例，死亡的九人中，有七人為20歲至63歲的女性。

德國政府30日表示，除非有特殊需求且得到醫師許可，否則60歲以下民眾停止接種AZ疫苗；總理梅克爾表示，不能忽視那些「非常罕見」但「非常嚴重」的腦血栓問題；梅克爾還提到，由於副作用問題，有些地方政府對於使用AZ疫苗持抗拒態度。

德限制60歲以下接種AZ

此舉對德國而言是有風險的，在疫情再次嚴峻的當下，德國正苦於疫苗供應短缺，官僚、物流等問題，停打AZ疫苗可能讓9月全面接種的目標「跳票」；雖然衛生部長斯潘(Jens Spahn)表示，此舉或可讓60歲以上民眾更快接種疫苗，但是目前AZ疫苗缺少老年人的效力數據，德國一開始也限制65歲以上民眾接種。

相較於目前已推出的疫苗，AZ疫苗的特點是成本低廉，且保存條件較不嚴苛；如以輝瑞疫苗來說，雖然效力較強，但是需要在攝氏零下20度(華氏零下四度)的環境下保存，且只能保存兩周，從冷凍到冷藏、解凍都要積極管理，不利於鄉村地區及低所得國家的配送。

不過輝瑞證實，正在與BioNTech合作開發冷凍乾燥法保存的輝瑞疫苗，若證實安全有效，相較於目前需要超低溫冷凍的液態輝瑞疫苗，冷凍乾燥法的疫苗只要冷藏即可保存。

輝瑞表示，冷凍乾燥法的疫苗將在4月起，在美國對18至55歲、共1100名成年人進行臨床試驗，確認其效力是否等同於當前的疫苗，如果成功的話，最快明年初就能開始接種。

目前歐盟藥品管理局(European Medicines Agency)仍認為，AZ疫苗「安全有效」。

疫苗 德國 輝瑞

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