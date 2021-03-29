「沒有人會放棄可用的籌碼」戴琪：近期不會取消對中關稅

美國貿易代表戴琪表示，目前不考慮取消川普政府時代所設的中國進口貨物關稅。(路透)

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)28日在上任後的首次專訪中表示，美國並不準備在近期取消對中國 進口商品的關稅，但可能對與北京的貿易談判持開放態度。國務卿布林肯 (Antony Blinken)當日則在CNN電視台的訪問中暗示，拜登政府不會因為北京處理新冠疫情 的方式而對中國採取懲罰行動。

在「華爾街日報」刊登的報導中，戴琪表示，她認識到向中國商品實施的貿易關稅，可能會給美國企業和消費者造成損失，有人建議把這些關稅取消；但她警告，突然撤銷關稅可能會損害美國經濟，除非經濟活動中所涉及的各方，包括公司、貿易商、還是製造商，可以做出有計畫的調整。

據「美國之音」引用的報導，戴琪解釋了她不願立即撤銷對中關稅的原因，「沒有一個談判者會放棄可用的籌碼」；她也認為，徵收關稅是為了糾正不平衡和不公平的貿易狀況。

戴琪還提到了對中國的不公平貿易行為和人權問題的擔憂，她也還未與主導美中貿易談判的中國副總理劉鶴通過電話。她表示，她贊同拜登政府其他同僚的觀點，在與中國打交道之前爭取盟友的支持。

國務卿布林肯表示不會因為疫情而懲罰中國。(Getty Images)

布林肯暗示 不會因北京疫情處理懲罰中國

布林肯28日在CNN節目「國情咨文」(State of the Union)中表示，有必要「為過去究責」，他也呼應其他拜登政府官員的說法，要求北京對2019年疫情爆發始末公開透明；但他說，拜登政府的焦點「有必要放在為未來建構更強健的系統上」。

布林肯說：「對我們來說，最重要是盡一切努力來防止再度發生疾病大流行，雖然我們仍在努力度過這次疫情，我們希望能用更有效的方法，來減輕(未來)疫情造成的任何衝擊。」

布林肯表示，相關準備工作的一大部分，是要「確保存在一個系統，包含世界衛生組織(WTO)參與，並以從頭開始便公開透明、分享資訊及讓國際專家能介入為要素和特色」。

至於世衛即將公布的疫情源頭調查報告，布林肯對其中的「方法論和過程」表達疑慮，原因包括「北京顯然協助撰寫報告這個事實」。

從更廣泛層面談中國，布林肯表示，美中關係具有多面向，包括敵對、競爭和合作等方面；他還強調，為因應中國帶來的挑戰，與盟邦攜手合作有其重要性。

中央社報導，布林肯這番說法，與前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)及前總統川普政府對中國的強硬措詞大不相同；龐培歐和一些川普政府官員稱新冠是「武漢病毒」或「中國病毒」，並要求懲罰中國。