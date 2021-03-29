我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

「沒有人會放棄可用的籌碼」戴琪：近期不會取消對中關稅

編譯中心╱綜合28日電
美國貿易代表戴琪表示，目前不考慮取消川普政府時代所設的中國進口貨物關稅。(路透)
美國貿易代表戴琪表示，目前不考慮取消川普政府時代所設的中國進口貨物關稅。(路透)

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)28日在上任後的首次專訪中表示，美國並不準備在近期取消對中國進口商品的關稅，但可能對與北京的貿易談判持開放態度。國務卿布林肯(Antony Blinken)當日則在CNN電視台的訪問中暗示，拜登政府不會因為北京處理新冠疫情的方式而對中國採取懲罰行動。

在「華爾街日報」刊登的報導中，戴琪表示，她認識到向中國商品實施的貿易關稅，可能會給美國企業和消費者造成損失，有人建議把這些關稅取消；但她警告，突然撤銷關稅可能會損害美國經濟，除非經濟活動中所涉及的各方，包括公司、貿易商、還是製造商，可以做出有計畫的調整。

據「美國之音」引用的報導，戴琪解釋了她不願立即撤銷對中關稅的原因，「沒有一個談判者會放棄可用的籌碼」；她也認為，徵收關稅是為了糾正不平衡和不公平的貿易狀況。

戴琪還提到了對中國的不公平貿易行為和人權問題的擔憂，她也還未與主導美中貿易談判的中國副總理劉鶴通過電話。她表示，她贊同拜登政府其他同僚的觀點，在與中國打交道之前爭取盟友的支持。

國務卿布林肯表示不會因為疫情而懲罰中國。(Getty Images)
國務卿布林肯表示不會因為疫情而懲罰中國。(Getty Images)

布林肯暗示 不會因北京疫情處理懲罰中國

布林肯28日在CNN節目「國情咨文」(State of the Union)中表示，有必要「為過去究責」，他也呼應其他拜登政府官員的說法，要求北京對2019年疫情爆發始末公開透明；但他說，拜登政府的焦點「有必要放在為未來建構更強健的系統上」。

布林肯說：「對我們來說，最重要是盡一切努力來防止再度發生疾病大流行，雖然我們仍在努力度過這次疫情，我們希望能用更有效的方法，來減輕(未來)疫情造成的任何衝擊。」

布林肯表示，相關準備工作的一大部分，是要「確保存在一個系統，包含世界衛生組織(WTO)參與，並以從頭開始便公開透明、分享資訊及讓國際專家能介入為要素和特色」。

至於世衛即將公布的疫情源頭調查報告，布林肯對其中的「方法論和過程」表達疑慮，原因包括「北京顯然協助撰寫報告這個事實」。

從更廣泛層面談中國，布林肯表示，美中關係具有多面向，包括敵對、競爭和合作等方面；他還強調，為因應中國帶來的挑戰，與盟邦攜手合作有其重要性。

中央社報導，布林肯這番說法，與前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)及前總統川普政府對中國的強硬措詞大不相同；龐培歐和一些川普政府官員稱新冠是「武漢病毒」或「中國病毒」，並要求懲罰中國。

中國 布林肯 疫情

上一則

長賜號還在卡 埃及下令卸貨 總損失上看500億

下一則

迎接重啟 疫苗護照研發有譜 著重隱私、防偽

延伸閱讀

拜登說要尋求連任 可收一箭三雕效果

拜登說要尋求連任 可收一箭三雕效果
緬甸血腥鎮壓單日釀100多死 拜登：非常駭人聽聞

緬甸血腥鎮壓單日釀100多死 拜登：非常駭人聽聞
拜登喊停邊境社福人員背景審查 專家憂無證童安危

拜登喊停邊境社福人員背景審查 專家憂無證童安危
布林肯暗示 拜登政府不會因疫情懲罰中國

布林肯暗示 拜登政府不會因疫情懲罰中國

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
章瑩穎(左起)、紀夢奇、趙茜。(本報檔案照片)

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

2021-03-26 21:55
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44

1張圖看疫情：美確診破3021萬 施打1億4018萬劑疫苗

2021-03-28 03:00
全美接種新冠疫苗的人逐漸增加，但也出現注射疫苗後仍感染的案例。(美聯社)

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

2021-03-26 06:19
拜登總統25日進行上任後首場記者會。(美聯社)

直播／拜登上任後首場記者會

2021-03-25 13:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2

美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2