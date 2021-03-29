新冠、世局影響國策 拜登新政有別柯林頓

民主黨 的拜登 總統為因應當前嚴峻現實，目前大舉國債刺激經濟成長，政府向失業勞工紓困並不強制他們要有工作，另打算把供應鏈帶回美國，凡此種種均與30年民主黨的前柯林頓 總統的構想背道而馳，一方面是因新冠疫情造成獨特危機，另受到幾十年來世局大潮流所影響。

美聯社28日指出，柯林頓30年前認為進入21世紀，預算要平衡、福利收受人要找工作，另全球貿易得擴張；但時至今日，民主黨奉行完全相反的政策，除反映新冠疫情的種種獨特危機，另與幾十年來世界趨勢有關，比如貧富差距擴大，利率一直滑坡到借貸變得更容易，全球化造成工廠由中西部大出走等弊病。

白宮助理們把拜登雄心萬丈的政策，比擬為小羅斯福時代為解決經濟大蕭條而實施的新政，濃縮在金額1兆9000億元的紓困配套案當中，推送給全國選民；拜登還有更宏大構想，比如全國基礎建設配套案，投資在勞工身上等，預計拜登31日於匹茲堡演說時會詳細談及。

柯林頓時代結束之際，股市發生網路大泡沫迸裂，工廠迅速搬往中國，而旨在重新訓練剛失業勞工的救濟措施，從沒按構想充分送到；接下來的歲月裡，房價先是膨脹，接下來暴跌，貧富不均的根源變得很明顯，先在2008年造成全球金融海嘯，繼之以經濟復甦吃力，慢如蝸牛。

曾任柯林頓經濟顧問、也擔任過財政部長的現任哈佛大學教授的勞倫斯(Robert Lawrence)認為，自動化已重塑經濟，所以工廠就業機會能否悉數返美令人生疑，但他批評拜登政府在追求協助勞工的新政策；拜登被視為重返大政府時代，追求含括中產階級的新型福利，這些都是空前未有的改變。

柯林頓時代以來，民主黨選民出現變化，變得更多元、更常取得大學文憑、住在富裕城市或郊區，這種進展很容易遭到忽略，直到2016年川普當選，矢言撕毀貿易協定，宣稱政府辜負民眾，另想把美國帶回認同藍領階級的往日時代；學者伊蓮‧卡瑪爾克(Elaine Kamarck)指出，別的民主黨真沒想到政治應計算到這一些，所以川普堪稱敲響暮鼓晨鐘；但拜登不然，他應該最擅長此道。