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連夜遭驅逐出境…無證家庭滯留墨國 茫然無措

編譯陳韻涵／綜合28日電
拜登總統表示正在研究解決安置潮水般湧進的無證移民。圖為利用木筏偷渡入境的宏都拉斯無證移民婦女們，各自抱著幼女，26日在德州格蘭德河旁的潘尼塔斯市等候後聯邦邊界探員的處理。(路透)
拜登總統表示正在研究解決安置潮水般湧進的無證移民。圖為利用木筏偷渡入境的宏都拉斯無證移民婦女們，各自抱著幼女，26日在德州格蘭德河旁的潘尼塔斯市等候後聯邦邊界探員的處理。(路透)

許多長途跋涉而筋疲力盡的非法移民近日遭美方連夜驅逐，他們在美尋求庇護的幻想破滅，流落墨西哥最惡名昭彰的組織犯罪城市之一，茫然地徘徊於人生的十字路口，思索下一步該往哪兒走。

她決定…再將兒子送入美境

瑪莉塞拉‧拉米雷茲(Marisela Ramirez)25日凌晨4時許，連同14歲的兒子被逐出美國；她沒錢支付所有孩子的偷渡費用，當時只能拋下另外五個孩子，從瓜地馬拉北上美國。

如今，她得知美方會讓無伴未成年人入境尋求庇護，決定將兒子再次送入美境，讓他獨自前往密蘇里州投靠拉阿姨。30歲的拉米雷茲說：「神掌握了我們的命運。」

她失業…想供女唸完醫學院

35歲的雷斯尼‧蘇雅怕‧卡斯特羅(Lesdny Suyapa Castillo)泣訴，她和八歲的女兒被遣返；偷渡美國之前，卡斯特羅本來是宏都拉斯的護士，卻因新冠肺炎疫情失業三個月，她本來希望能在美取得穩定工作，供大女兒就讀醫學院，如今遭遣返。

卡斯特羅在紐約的朋友鼓勵她再次嘗試，她於晚間10時被放逐到雷諾薩市時說：「我想去，但身為母親並不希望女兒落得如此下場。」人口約70萬人的雷諾薩市是許多移民被從德州格蘭河谷(Rio Grande Valley)驅逐後，第一個落腳地。

美墨邊境的情況越來越惡化。邊境保護局官員表示，目前每日平均處理5000位移民，創30天來新高。

無伴兒童允許入美尋求庇護，但單身成人幾乎都面臨逐回墨西哥的命運，因為新冠防疫法規阻卻他們尋求人道庇護的機會。

匿名邊境保護局官員26日表示，帶有七歲以下兒童的家庭獲准留美尋求庇護，25日有約2200其他組成的家庭希望入美，其中300個家庭被驅逐。

邊境保護局表示，大多數無證移民抵美不到兩小時便被逐回墨西哥，以防止新冠病毒擴散。

宏都拉斯無證孩童與青少年，剛被美國邊界當局遣送到墨西哥邊界華雷斯城，27日在收容...
宏都拉斯無證孩童與青少年，剛被美國邊界當局遣送到墨西哥邊界華雷斯城，27日在收容中心修剪頭髮。(路透)

庇護 非法移民 美墨邊境

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