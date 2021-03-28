美墨邊界無伴移民兒童大增 政府估…5月恐達2.5萬人

拜登政府估計企圖從墨西哥越過邊境進入美國的無人伴陪兒童，在未來兩個月將持續增加，可能到1月的四倍以上，讓政府的壓力越發沉重。圖為進入德州的無證移民等待轉移到收容中心。(路透)

美墨邊境 問題可能會持續一段時間；據「華爾街 日報」(WSJ)報導，內部文件顯示，政府推估企圖越過邊境的無伴陪兒童，「至少」在未來兩個月持續增加，5月可能達2萬5000人，是1月5700人的四倍以上，讓政府的壓力越發沉重。

今年企圖越過邊境的兒童人數逐月增加，1月、2月分別有5700人、9300人；邊境巡邏隊認為，本月收容的兒童將超過1萬6000人，至少是2010年以來的單月紀錄，而內部文件顯示，政府預測4月的兒童可能來到1萬8600人至2萬2000人，到5月還會進一步上升到2萬1800人至2萬5000人。

與成年越境者將予以驅逐出境不同，依法政府將收容這些兒童，直至尋覓到可照顧這些孩童的人，如父母或親朋好友等；截至25日，政府已收容超過1萬8000名兒童，其中5500名兒童仍在邊境巡邏隊搭建的臨時收容所。

這是政府沉重壓力；依法兒童不能在臨時收容所這樣的地方待超過72小時，但邊境巡邏隊表示，因為難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement)的空間不足，導致兒童在臨時收容所平均待了90小時，甚至100小時之久。

這讓拜登 政府遭到批評，共和黨及民主黨部分人士認為，拜登政府的言行舉止助長了移民潮，一些自由派人士則批評收容空間「不安全、不人道」的環境。

內部文件指出，面對越境兒童有增無減的趨勢，需擴大收容空間，及加快讓兒童與大人團聚的行政程序，也可雙管齊下。

加快讓兒童團聚的行政程序在歐巴馬政府時期曾有「操之過急」的批評，認為這讓部分兒童與不適格的大人團聚；不過內部人士向「華爾街日報」表示，雖然拜登團隊擔憂此事再度上演，但仍打算加速有關行政程序，顯示政府據亟欲緩解移民壓力。