拜登喊停邊境社福人員背景審查 專家憂無證童安危

拜登政府為加快處理邊境無證移民問題的速度，已停止要求對提供照護的工作人員作背景調查。圖為工作人員安排無證移民兒童進入德州的收容中心。(歐新社)

拜登 政府為了加速處理數千名在邊境 巡邏隊緊急拘留中心的無證兒童，已要求聯邦調查局(FBI)停止對工作人員及志願者作指紋背景審查；兒童福利專家對此感到震驚，稱會損害兒童們的安全。

邊境巡邏緊急拘留中心目前正處於人滿之患，且被指不適合作拘留之用，為了加速讓拘留於此的無證兒童離開，拜登政府的團隊採取新措施，包括轉用由私人承包商營運，並由聯邦衛生及公共服務部(HHS)撥款的帳篷營地，會議中心以及其他大型設施。

這些做法以前多屆政府都曾採用過；僅在3月，拜登政府就宣布在南德州設立八個新的緊急庇護 所，新增1萬5000張床位，是現有規模的兩倍以上。

這些緊急庇護所毋須州政府的許可，也毋須提供與HHS永久性設施相同的服務，不過成本則高得多，平均每個兒童每日要花費775元。

此外為了加快釋放他們獲得安置，拜登政府已豁免透過指紋，對工作人員及志願者作背景審查的程序，這個程序的原意是要保護庇護中心的兒童。

不過HHS發出聲明表示，有關工作人員及志願者「仍須通過公開的刑事紀錄審查」。一般而言，公開的刑事紀錄審查所花的時間較短，但要依賴提供正確的身份信息，若有人蓄意做假，仍可以避過。

對於豁免有關人員指紋審查的做法，HHS督察長承認FBI的指紋審查提供了獨特的保障；他說，儘管其他方法都可識別是否有犯過刑事罪及性犯罪，但都沒有FBI指紋審查背景那樣廣泛。

移民維權組織Every Last One的執行董事、兒童精神病專家艾咪‧科恩(Amy Cohen)指出，如果不對前線人員作指紋檢查，會使處於最弱勢的無證兒童，面對嚴重的身體及性虐待危險。

目前有5000多名無證兒童在邊境拘留，其中大部分拘留在南德州的帳篷設施，維權組織聲稱，政府必須加速安置他們，而不是開放更多無人照顧的緊急設施，到現在，所有設施內仍有1萬8000個兒童及少年等候釋放及安置，而數字每天都在增加。