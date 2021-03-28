涉疆議題延燒 北京加碼制裁美加3人員、1機構

北京宣27日宣布，對美加三名人員和一1個機構實施制裁，報復兩國先前以迫害人權為由制裁新疆官員及機構。其中包括美國重量級民主黨參議員曼欽的夫人、現任美國國際宗教自由委員會主席格爾．曼欽。圖為曼欽參議員今年1月連任宣誓就職，妻子格爾在旁手扶聖經。(Getty Images)

中國 外交部27日晚宣布對美國 、加拿大 等兩國人員和機構實施制裁。中國外交部表示，「基於謊言和虛假資訊」於3月22日對中國新疆有關人員和實體實施單邊制裁的行徑，中方決定對美國國際宗教自由委員會主席格爾．曼欽(Gayle Manchin)、副主席柏金斯(Tony Perkins)，加拿大聯邦眾議員莊文浩(Michael Chong)、眾院外委會國際人權小組委員會實施制裁。

此前美國協調加拿大、歐盟和英國，針對中國在新疆違反人權的行為實施制裁。包括美國在內的一些國家，指中國在新疆維吾爾人地區實行的一些措施是「種族滅絕」。但中國否認這些指控，並做出反制裁措施。

中國外交部聲明指禁止上述人員及其直系家屬入境中國及香港、澳門特別行政區，禁止中國公民及機構同上述人員交易或同上述實體往來。外交部稱，此前中方對美方在涉疆問題上嚴重損害中方主權和利益人員的制裁仍然有效。

中國外交部表示，中國政府捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。中方敦促有關方面認清形勢，糾正錯誤，停止在涉疆問題上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。

民主黨重量級參議員曼欽妻子遭制裁

受中方制裁的格爾．曼欽是西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)的妻子。她擔任主席的美國國際宗教自由委員會，屬於聯邦政府部門，是一個跨黨派的獨立運作機構，主要職能是監督觀察世界各國的宗教自由現況、是否有違反宗教自由的情況。曼欽是民主黨重量級參議員，目前兩黨在參院席次勢均力敵之際，立場偏右的曼欽是白宫每個法案都要全力爭取的對象。

莊文浩則是加拿大國會眾院外交事務和國際發展委員會(FAAE)副主席。