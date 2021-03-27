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反中國+反猶太+反疫苗…匿名者Q渲染新陰謀論

記者顏伶如／綜合報導
右翼團體「匿名者Q」新路線，將仇視中國、反猶太人修辭與對疫苗的恐懼、征服世界的全球密謀合而為一。(Getty Images)
右翼團體「匿名者Q」新路線，將仇視中國、反猶太人修辭與對疫苗的恐懼、征服世界的全球密謀合而為一。(Getty Images)

專門研究極端主義的學者專家指出，右翼團體「匿名者Q」(QAnon)正朝新路線發展，狀況令人擔憂，將仇視中國、反猶太人修辭與對疫苗的恐懼、征服世界的全球密謀合而為一。

羅格斯大學(Rutgers University)網路傳播研究中心(Network Contagion Research Institute)主任芬克斯坦(Joel Finkelstein)指出，經過一年來的政治紛擾，各種天馬行空的預言紛紛面臨檢視甚至落空之後，轉型後的「匿名者Q」如今大多在「新世界秩序」概念架構底下發展，陰謀論散布者有話題能夠炒作新議題。

「匿名者Q」運動在2020年美國大選之前鼓吹瘋狂謊言，選後則企圖讓連任失敗的前總統川普繼續執政。芬克斯坦等學者指出，轉型後的「匿名者Q」加強渲染對亞裔、猶太人的懷疑，恐將導致更多暴力產生。

主持兩極分化與極端主義研究及創新實驗室的(Polarization and Extremism Research & Innovation Lab)美利堅大學(American University)教授米勒-艾德瑞斯(Cynthia Miller-Idriss)說：「這就是我所擔心的，某些人由於疫情拖得漫長，結果變得狀況不穩定，或者徹底激進。」

芬克斯坦表示，美國各地因為爆發疫情而宣布居家避疫之後，許多充滿激進思想的陰謀論論述，話題都圍繞著新冠病毒源於中國，以及對亞裔人士使用「令人噁心」等詞彙。包括川普在內等領導人物，則堅持使用「功夫流感」、「中國流感」等標籤。

大選結束後，仇恨亞裔的情結已經衍生為對全球霸權的焦慮感，尤其害怕有著猶太富人撐腰的政府將遭到共產黨推翻；拜登總統則被陰謀論散布者塑造成遭到共產黨高層、猶太精英操控的棋子。

芬克斯坦說：「最近出現的陰謀論說法，似乎是從全球霸權衍生而來。」他指出：「其中極大部分是指稱中國即將控制全世界。」

他表示，學者專家早就預料「匿名者Q」陰謀論宣傳內容將會改變，但陰謀論者散布的謊言、種族歧視以及政治宣傳，都將持續存在。

中國 猶太 亞裔

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