多少偷渡童？媒體揪錯拜登 減稅與航班誤時也與事實不符

美聯社核實，拜登總統上任後，無證來美的移民兒童確實增加了。(路透)

拜登 總統25日舉行上任後首度記者會，聲稱無證赴美移民 兒童，相形川普 時代「並無改變」，經美聯社核實為有誤，其實這類兒童確實增加；拜登批評川普的減稅方案、把航班延誤歸咎為基礎建設老舊等，都與事實不符。

美聯社26日報導，拜登強調自己治下，無證移民兒童跨越邊界增加28%，但在新冠疫情之前的2019年，增加了31%，當時可是川普執政；另外，每年1、2、3月的冬季月份，湧向邊界的移民人數都增幅可觀，年年如此。

但美聯社報導，孤身無證兒童增加數目，比拜登形容的來得多，據海關及邊境保護局公布數字，官方2月碰到沒爸媽陪的兒童移民有9457人，相形1月增幅為61%；而2019年1、2月的增幅為31%。

談到共和黨批評他的新冠紓困案金額太高，拜登說，「川普減稅近2兆元，其中83%是造福收入頂端1%，各位聽過他們抱怨嗎？有聽他們出聲嗎？」

美聯社指出，拜登的講法在誤導人；川普稅改雖不符比例地造福(財富)頂端的1%，但沒有拜登及許多民主黨人講的那麼多。川普替不少家庭及個人減稅，除非國會延展，不然都設有失效期限；「稅務政策中心」指出，若川普稅改真按期限失效，那麼到2027年，83%減稅福利是給頂端1%沒錯，可現在或接下來幾年狀況會改觀，按料想，拜登擬推企業加稅，川普2017年大改稅務想達成的，很多都會冰消瓦解。

拜登打算斥巨資在機場等基礎設施，理由之一在國家的未來端賴有沒有最棒的機場，目前有20%的航班誤時，換算為生產損失150萬小時。

美聯社指出，拜登把航班誤時歸咎給機場設施太超過；誤時更常是航空公司自己的錯，另外此風蔓延已有多年。

根據運輸部統計局的數據，2020年有71%航班誤時都因航空公司沒控制好才發生，如機組員或行李裝卸等問題，或因前一航班誤時，殃及接下來的班機，只有大約22%才肇因於「全國飛航系統延誤」，真可歸咎於基礎設施，如出入境站、登機門或活動舷梯，剩下來的班機延誤，原因則在極端天氣或安檢問題。