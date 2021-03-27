拜登邀習近平、普亭參與氣候峰會

拜登(左)總統計畫邀請中國國家主席習近平(右)參加下周的氣候變遷領袖峰會；圖為二人於十年前在北京以副元首的身分會面。(美聯社)

拜登 總統26日宣布，在下月22日到23日舉辦世界領袖氣候高峰會的線上會議，邀請40位國家元首與會；被拜登評為「骨子裡沒有民主」的中國國家主席習近平，以及「劊子手」俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)，都在邀請名單上。

在全球排放量排名上，中國第一、美國第二，俄羅斯第四，但拜登最近與這兩國元首關係都有些緊張。

拜登26日受訪表示，他並未與習近平或普亭私下聯繫，但兩人應該都知道自己受邀。

「應對氣候變遷 」是拜登競選總統時重要政見，也是拜登政府認為在與中國「激烈競爭下」仍可以保持合作的領域。

美聯社報導，拜登政府希望透過此次峰會形塑、加速以及深化，來應對全球在化石燃料污染上的行動；美國要重掌前總統小布希與歐巴馬時代、召集世界經濟體應對氣候變遷的主導性，而這項工作在前總統川普任內停擺。

報導稱，這場在世界地球日(4月22日)舉辦的領袖峰會，因受新冠肺炎影響線上舉辦，包括分組討論在內將公開直播，美國將提出自己的目標與承諾，也鼓勵其他國家這麼做。此次峰會是對拜登將氣候變遷列為施政優先的檢測，也是拜登能否重掌全球決定權的測試。

拜登總統打算邀請俄羅斯總統普亭參加下周的氣候變遷領袖峰會。(美聯社)

拜登日前接受電視專訪指俄羅斯干預美國大選，稱普亭將為此「付出代價」，並在被問到是否認為普亭是「劊子手」時回答「是的」；美俄關係急遽下滑，俄羅斯宣布召回駐美大使表達不滿。

拜登25日在個人首場記者會上，再度稱習近平「骨子裡沒有民主」，和普亭一樣認為獨裁是世界未來趨勢。

白宮發布的邀請名單中有習近平和普亭，但還無法確定他們是否與會。

白宮透過新聞稿表示，拜登上任後就重新加入巴黎氣候協定，也宣布要舉辦領袖高峰會，邀請主要經濟體討論如何對抗氣候危機。

白宮表示，這場會議強調了氣候危機的急迫性，以及更為強力的相應行為所能帶來的經濟利益；這也是今年11月在蘇格蘭舉行聯合國氣候變化大會(COP26)峰會前夕的重要里程碑。

白宮預告，這場領袖峰會的重要議題包括，在關鍵10年內，世界主要經濟體能為減少溫室氣體排放量做的努力，以控制在攝氏1.5度內為目標；各國動員公私部門資金，推動淨零碳排和幫助落後國家應對氣候變遷影響；以及推動相關技術研發，用以減少排放、適應氣候變遷，以創造新的經濟機會與產業等。