中國要當老大？拜登：我任內不可能

拜登 總統25日舉行上任以來首次記者會，在應對中國、北韓與阿富汗挑戰的提問中，拜登均稱要與盟友商議而後動，並再度以「骨子裡沒有民主」形容中國國家主席習近平 ；拜登並說，習近平認為獨裁是未來趨勢，美中會激烈競爭。

自1月20日就任總統以來，這是拜登首場個人記者會；拜登花了不少時間談論內政，在國際問題上僅提到阿富汗、北韓與中國。

在談到對中關係時，拜登說，儘管美中存在非常嚴峻的競爭，美國 堅持中國遵循國際規範，公平競爭、公平行為與公平貿易。

拜登上月接受電視專訪時曾表示，習近平「骨子裡沒有民主，就連一點點也沒有。」在與習近平通話和美中外交高層阿拉斯加對話後，拜登25日在記者會上，再度重申他對習近平的觀點。

「習近平是聰明人，但骨子裡沒有民主。」拜登說，習近平像俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，認為獨裁是世界未來趨勢。

拜登說，美國不會對中國破壞人權視而不見，不會對發生在維吾爾族、香港和在中國國內的事噤聲；他說，包括涉及南海、台灣，美國都要追究中方責任，使其遵守規範。

拜登說，他告訴習近平，美國將透過投資美國勞工與科技、重建聯盟，與民主政體一起合作讓中國負起責任等三件事，與中國有效競爭。

「我跟習近平說得很清楚，這不是抗中。」拜登說，「只要你(習近平)和你的國家持續公然破壞人權，我們就會堅定呼籲世界關注。」

拜登表示，可見美中將有激烈競爭，中方想要成為世界老大、最富庶及最有權力的國家，但不可能在他治下發生，美國會持續成長與發展。

對北韓一周內兩度試射飛彈，拜登說，美國將與盟友協調，若情況升級，美國將會據此「做出反應」；在答覆記者詢問時，拜登肯定前總統歐巴馬政權交接時提醒繼任者川普，「北韓是美國外交政策的首要議題。」

拜登也說，美國正準備以某種外交手段，但這必以「無核化為最終結果」為條件。

拜登並未多說會由什麼「反應」或「外交手段」，而是說，美國正與盟友協商。

有關阿富汗，拜登表示，要完成前總統川普與塔利班政權共識設定，但5月1日前將所有美軍撤離阿富汗的目標有困難。

「這是戰術原因，美國正在與也駐軍在當地的北約盟國商議。」拜登說，美國會離開，只是時間點早晚；美國國防部指出，有2500名美軍駐守阿富汗，這是美國參與過時間最長的區域衝突，至今已16年，歷經3任美國總統。