拜登：再戰2024 戲稱想念川普

拜登總統25日舉行任內首次記者會，他表示計畫在2024年選第二任。(路透)

拜登 總統25日在就任後的首場記者會宣布，他2024年將會競選連任，並期待與副總統賀錦麗(Kamala Harris)繼續搭檔；他也戲稱「想念川普」，調侃「不知到時候還有沒有共和黨 」；拜登還表態，若共和黨人持續在國會「費力把事拖」(filibuster)，阻礙多項關鍵法案的進程，他將推動修改議事規則。

不忘調侃「不知到時候還有沒有共和黨」

78歲就任總統的拜登，已創造美國總統的年齡紀錄，面對記者提問2024年是否尋求連任，拜登表示，「已在計畫競選第二任」，且「非常期待」(fully expect)賀錦麗會繼續與他搭檔競選，「她是一個非常棒的夥伴。」

拜登戲稱「想念川普」，但當記者提問拜登是否有自信在2024年再戰勝川普時卻說，「我完全沒考慮過這個問題」；他還說，稱到時候不一定是川普來競選，「甚至不知到時候還有沒有共和黨。」

拜登政府近日推動的多項法案遭到共和黨人利用「費力把事拖」的冗長發言程序阻撓；拜登在記者會上多次被問如何應對參院 共和黨人，通過冗長辯論癱瘓議程、阻撓投票的行為。

拜登表示，若共和黨人繼續阻礙議事，拖延辯論，導致關鍵提案胎死腹中，他將可能推動修改這項議事規則。

支持修改「費力把事拖」冗長議事杯葛

冗長辯論(也稱「費力把事拖」)是參院的合法議事方式，參議員利用無休止發言，杯葛法案的審核與議事進行；歷史上少數議員曾透過這項手段拖延、阻礙議程，直至提案無疾而終；該議事方式要求參院要達60票才能通過提案，意味著民主黨人至少要爭取到十名共和黨人的支持，才能推動拜登政府的「夢想生法案」、「全面移民改革法案」等系列法案。

而近日共和黨人對這些法案的阻撓，讓拜登總統和參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)面臨黨內越來越大的壓力，要求廢除此議事規則。

拜登25日表示，現行規則被嚴重濫用，「我們還有很多事要完成」，若共和黨人持續阻撓或製造混亂，他將支持修改議事規則，但被問及是否支持直接廢除此規則，拜登表示，兩黨應先解決濫用議事權力的問題，議事規則的存在有其合理性，但濫用規則才是當前問題的核心。