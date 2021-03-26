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拜登再開善門：非法移民湧進 非因我是好人

編譯林育正郭宣含／綜合25日電
邊界危機成為拜登總統25日在白宮舉行的首場記者會的焦點。拜登表示已增加逾1萬6000張床位，並使用德州兩處軍事基地安置。圖為邊境執法人員正在向無證移民問話和登記。(Getty Images)
邊界危機成為拜登總統25日在白宮舉行的首場記者會的焦點。拜登表示已增加逾1萬6000張床位，並使用德州兩處軍事基地安置。圖為邊境執法人員正在向無證移民問話和登記。(Getty Images)

日益升溫的邊界挑戰奪走拜登總統25日在白宮首場正式記者會的焦點，他反駁移民湧進南方邊界是因為他是「好人」；他表示，增加了逾1萬6000張床位，並使用德州兩處軍事基地安置，不會讓聯邦海關與邊境保護局(CBP)拘留無家長陪同的未成年移民超過72小時，並與墨西哥協商，盼其接回移民家庭

25日的記者會上，拜登一開始宣示的防疫成就未多受關注，卻被迫詳細交代湧到美墨邊界的大量無證移民兒童問題；他說，其移民政策並非如共和黨所稱是背後主因，「我寧願認為移民湧進是因為我是好人，但事情並非如此。」

拜登說，移民湧入的原因，首先是因為沙漠高溫，這個時節來，在半路喪生的風險最低，其次則是他們母國的情況；拜登也譴責前總統川普毀掉移民體制，刪減移民兒童收容與服務單位的預算。

兒童在邊境關押不得逾72小時

拜登重申，除了移民兒童，多數移民抵達邊界後會被遣返；他說聯邦政府正與國防部合作，開放更多軍事基地安置移民，「我們會持續提供空間，讓孩子離開CBP設施，不在CBP待超過72個小時。」

拜登表示，他希望墨西哥可以接回抵達美墨邊界的移民家庭，但此舉恐再次引爆法律戰；美國公民自由聯盟(ACLU)質疑，將尋求庇護的移民家庭遣返是否合法。

拜登總統25日在白宮首場正式記者會宣布，聯邦海關與邊境保護局(CBP)拘留無家長...
拜登總統25日在白宮首場正式記者會宣布，聯邦海關與邊境保護局(CBP)拘留無家長陪同的未成年移民不得超過72小時。圖為德州的一個收容中心。(美聯社)

雖然拜登政府堅持根據防疫命令驅離所有赴美的移民家庭，但目前多數入境美國的移民家庭得以獲允留下；官員表示，這是因為墨國未必有意或有能力接收。

不過，拜登說：「我們正與墨國總統協商，我希望能看到改變。移民家庭應該返回。」

擬釋出1.6萬張床位給無證孩童

拜登政府也發起前所未見的行動，擬釋出逾1萬6000張緊急用床給無證移民孩童；截至24日，遭聯邦拘禁的無家長陪同移民兒童超過1萬6500人，其中逾1萬1500人待在收容中心或緊急安置處，另外5000人則待在CBP設施。

國防部24日也核准衛生部(HHS)請求，將使用德州布里斯堡(Fort Bliss)的空宿舍，並在聖安東尼奧聯合基地(Joint Base San Antonio)空地搭設臨時住所，暫時安置無家長陪同的移民兒童。

五角大廈發言人柯比(John Kirby)表示，移民兒童將在這兩處軍事基地待到今年年底，但他未透露人數；衛生部將支付所有開銷，並負責移民兒童的起居和健康，不會影響國民兵在內的任何軍事訓練與活動。

移民家庭 拜登 CBP

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