槓上麥康諾 川普鼓動挺川派參選 共和黨爆內鬥

前總統川普鼓動各路挺川保守派候選人角逐下屆州長、聯邦參議員，共和黨漫長的路線之爭已然展開。(美聯社)

距離共和黨 第一波初選還一年有餘，在前總統川普 鼓動下，各路挺川保守派候選人已宣布有意角逐下屆州長、聯邦參議員，共和黨漫長的路線之爭已然展開，受衝擊的不光是參院 控制權，還有全國政治基本調性。

「華盛頓郵報」25日報導，前密蘇里州長葛雷滕斯(Eric Greitens)宣布參選，角逐聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)退休的出現的空缺；葛雷滕斯自稱，當年導致他辭掉州長職的醜聞為「無罪」，另致力於捍衛川普的「美國優先」政策。

阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)在川普移民顧問米勒(Stephen Miller)伴同下宣布，打算角逐聯邦參議員薛爾比(Richard Shelby)退休而開缺的席次。

同一時間，前俄亥俄州財政廳長曼德爾(Josh Mandel)奉行川普政綱，出馬競選，對移民採強硬路線，攻擊科技業巨擘，另質疑新冠疫情的公衛指南。

華郵指出，這三位候選人過往都有募款實力，與其類似的候選人也在其他州待命，例如共和黨意欲拿下的關鍵州亞歷桑納及喬治亞。

無黨派媒體「庫克政治報告」(Cook Political Report)參院選情編輯傑西卡‧泰勒(Jessica Taylor)指出，川普派的候選人打算一直追究過去，而非清算當前民主黨執政的所作所為，這種手法會讓共和黨很頭痛。

很多死忠於川普的候選人早早進場，叫華府共和黨高層提前碰到挑戰，他們既想由民主黨奪回參院多數優勢，還得克服黨內分裂；目前黨內有人不計代價忠於川普，另些人則想打造與川普截然有別的共和黨認同。

參院少數黨領袖麥康諾2月受訪便表示，他很擔心2022年黨內派出的候選人，能否擊敗民主黨對手。

川普則指責麥康諾本身就是麻煩的根源，聲明自己會在「有必要且合適的」各州，支持黨內初選候選人；前總統與麥康諾之間，為了由誰帶軍，打贏重要的參院選舉，已然出現權力鬥爭。

民主黨則饒有興味瞧著共和黨初選浮現這種光景，曉得己方人選可望受益於共和黨提名極端選候選人，還釋出有害的政黨訊息。