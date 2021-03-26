葛理漢轟拜登記者會慘不忍睹「慫恿更多非法移民過來」

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢批評拜登總統記者會有關邊境危機的發言，「是在慫恿更多人過來，而不是勸阻他們別來」。(路透)

拜登 總統25日舉行就職後首場記者會，共和黨國會議員在記者會後批評拜登的表現；南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)推特發文說拜登顯然缺乏狀態意識(situational awareness，或稱態勢感知)，完全不了解美墨邊境 目前到底發生了什麼事，也不知道該如何解決問題。

葛理漢稍後也表示，拜登記者會的發言，「是在慫恿更多人過來，而不是勸阻他們別來」。

非法移民 「猶如人潮海嘯」

葛理漢也為前總統川普的邊境政策辯護，稱川普任內的政策大量減少非法移民，而拜登的政策所帶來的非法移民則「猶如人潮海嘯」；葛理漢說，悲哀的是，拜登不明白當今邊境情勢的基本問題，不了解造成非法移民的「牽引因素」究竟為何。

包括德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)在內等20多名共和黨籍聯邦眾議員，25日也共同致函拜登，要求拜登政府不要禁止媒體前往美墨邊境移民收容設施採訪。

信中指出，美墨邊境大量無證移民湧現的危機「已經失控」，實際情況比很多人知道的更糟糕，因為拜登政府不僅報喜不報憂，還禁止媒體記者前往第一線見證並記錄這場危機，牴觸新聞自由。

拜登政府24日已允許媒體記者進入美墨邊境的移民收容所採訪。

福斯主播也批他「看小抄」

福斯新聞網(Fox News)資深主播華勒斯(Chris Wallace)25日也批評拜登在記者會上「看小抄」。

華勒斯說，媒體記者發問有關外交政策的問題時，拜登過度依賴白宮幕僚預擬的發言重點(talking points)。

他說，很驚訝看到拜登每次被問到外交政策問題時一定會看小抄，跟白宮發言人莎奇(Jen Psaki)一模一樣，顯然照著白宮擬好的講稿照唸。

福斯新聞網資深主播華勒斯25日批評拜登總統在記者會上「看小抄」，指他過度依賴白宮幕僚預擬的發言重點。(歐新社)

華勒斯指出：「我採訪前總統雷根的六年期間，沒見過這種狀況。這些年來看過很多記者會，也沒看到總統在記者會上要照著發言重點唸稿。

川普任內的白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)則說，拜登上台後遲遲沒有召開記者會，顯然是故意「躲起來」。