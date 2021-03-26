葛理漢轟拜登記者會慘不忍睹「慫恿更多非法移民過來」
拜登總統25日舉行就職後首場記者會，共和黨國會議員在記者會後批評拜登的表現；南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)推特發文說拜登顯然缺乏狀態意識(situational awareness，或稱態勢感知)，完全不了解美墨邊境目前到底發生了什麼事，也不知道該如何解決問題。
葛理漢稍後也表示，拜登記者會的發言，「是在慫恿更多人過來，而不是勸阻他們別來」。
非法移民「猶如人潮海嘯」
葛理漢也為前總統川普的邊境政策辯護，稱川普任內的政策大量減少非法移民，而拜登的政策所帶來的非法移民則「猶如人潮海嘯」；葛理漢說，悲哀的是，拜登不明白當今邊境情勢的基本問題，不了解造成非法移民的「牽引因素」究竟為何。
包括德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)在內等20多名共和黨籍聯邦眾議員，25日也共同致函拜登，要求拜登政府不要禁止媒體前往美墨邊境移民收容設施採訪。
信中指出，美墨邊境大量無證移民湧現的危機「已經失控」，實際情況比很多人知道的更糟糕，因為拜登政府不僅報喜不報憂，還禁止媒體記者前往第一線見證並記錄這場危機，牴觸新聞自由。
拜登政府24日已允許媒體記者進入美墨邊境的移民收容所採訪。
福斯主播也批他「看小抄」
福斯新聞網(Fox News)資深主播華勒斯(Chris Wallace)25日也批評拜登在記者會上「看小抄」。
華勒斯說，媒體記者發問有關外交政策的問題時，拜登過度依賴白宮幕僚預擬的發言重點(talking points)。
他說，很驚訝看到拜登每次被問到外交政策問題時一定會看小抄，跟白宮發言人莎奇(Jen Psaki)一模一樣，顯然照著白宮擬好的講稿照唸。
華勒斯指出：「我採訪前總統雷根的六年期間，沒見過這種狀況。這些年來看過很多記者會，也沒看到總統在記者會上要照著發言重點唸稿。
川普任內的白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)則說，拜登上台後遲遲沒有召開記者會，顯然是故意「躲起來」。
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