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川普找上無名的app 自創社群平台

編譯陳韻涵／綜合25日電

消息人士透露，前總統川普思忖與既有平台合作打造自己的社群媒體網絡之際，也與較不知名的應用程式開發商洽談，希望整合各項可用資源。

網路媒體Axios引述知情人士報導，川普的社群媒體主任史卡維諾(Dan Scavino)已經和較不知名的平台FreeSpace接洽，但不清楚相關合作細節。

川普向來不願意投資別人的公司，而是偏好以「川普」之名註冊執照，且操作他人資金。

消息人士說，「目前還沒達成協議，可能是眾多公司中的一間中選，本周還有多場會議要開。」

川普的資深顧問米勒(Jason Miller)21日在「福斯新聞」(Fox News)節目「#MediaBuzz」上表示，「我認為，川普不會在未來兩、三個月回歸既有社群媒體，而是將打造他自己的平台。」

川普團隊找上FreeSpace令人訝異，該平台積極正向，與川普煽動與分裂的話語作風截然不同；酷愛使用推特(Twitter)的川普在演說煽動1月6日國會暴動後，遭推特停權。

FreeSpace隸屬於Skylab Apps，後者打造社群教練和訓練員，協助建立直接的人際連結；FreeSpace自詡為「自由思考者、運動員和企業家的社群融合」，標榜「在科學支持下，積極培養良好習慣，並讓世界變得更好。」

今年2月1日，FreeSpace才在蘋果(Apple)及Google商店上線；應用程式數據公司AppTopia統計，FreeSpace在兩大平台上的下載量約2萬次。

FreeSpace談論「尋找並強調共同價值，讓人們可以執著於好事。」該平台鼓勵公眾分享日常行為與內容，攸關他們認為可以發揚的價值，甚至成為其他人仿效的健康習慣典範。」

如同現代社群網絡，FreeSpace也有「活動牆」(Activity Wall)串流動態消息，還能客製化個人檔案，另有「房間」(room)可以群聊。

FreeSpace和Skylab Apps都是由威理斯(Jon Willis)經營，他也是總部位於亞利桑納州的行銷公司Matchstick媒體執行長，另具備亞利桑納州運動場館Legacy Sports USA執行副總裁的頭銜。

川普 社群媒體 亞利桑納州

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