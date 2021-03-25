金色光芒號擱淺 去年11月拆解至今還在躺水中

2019年9月在喬治亞州沙凡納南部布蘭斯維克港外擱淺傾覆「金色光芒號」貨輪，去年11月初展開拆解工作，至今進展緩慢。(美聯社)

「金色光芒號」(Golden Ray)貨輪2019年9月在喬治亞州沙凡納(Savannah)南部布蘭斯維克港(Brunswick)外擱淺傾覆，去年11月初展開拆解工作；當時估計2021年元月左右可以完工及拖走，然而至今拆解進度卻因工程困難而嚴重落後。

長約656呎的「金色光芒號」汽車 運輸船是在南韓註冊，2019年9月8日載運4200輛汽車，一出港即發生擱淺傾覆意外，所幸船上23名船員和一位領港員全數獲救，貨輪殘骸一直棄置於聖西蒙斯島(Simons Island)海峽邊緣。

由於貨輪太龐大，打撈專家一年多前決定將船體分割成八大塊，然後拖走；然而在工作人員實際展開運作時才發現，要拆解巨輪及處理每塊重達4100噸的船體殘骸非常困難。

切割工程受到颶風吹襲及新冠肺炎疫情 而拖延了數個月，到去年11月6日開始切割；原本預估整個工程可於今年元旦時完工，但切割第一塊時已花了三個星期，第二塊拆解是在聖誕節 ，到了上月才繼續第三塊切割，即貨輪的輪機艙部分；由於輪機艙使用更厚的鋼板製成，到目前僅切割一半而被迫暫時停工，現決定在5月7日繼續第三塊的餘下切割工作，還未計其餘下五塊的拆解。

2019年9月在喬治亞州沙凡納南部布蘭斯維克港外擱淺傾覆「金色光芒號」貨輪，去年11月初展開拆解工作，至今進展緩慢。(美聯社)

監督拆解工作的指揮部由政府多個部門聯合組成，發言人希姆斯(Michael Himes)表示，「金色光芒號」使用的鋼材比預期的要堅硬，從而拖延了整個工程的進度，工人也要停下來做額外的檢查。

環保人士擔心，這艘巨輪的殘骸擱置在聖西蒙斯島海峽邊緣的時間愈長，對該區的水道、海灘及沼澤的污染威脅就愈大。

儘管船體內部和油料已清空抽乾，但仍不斷有汽車零件、汽車胎等從貨輪上掉落，更令人擔憂的是，估計貨輪燃油管道還剩有4.4萬加侖(16.65萬公升)燃油，若不慎切斷了管路，燃油將會漏出；環保團體已經發現，一些海鳥身上已沾有燃油。