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油價飆升 每加侖平均恐破3元

編譯柯立偉／綜合24日電

截至24日，國際原油價格已連續47天上漲，來到每桶60元；高油價的原因很複雜，包含經濟前景樂觀、石油輸出國家組織(OPEC)和俄羅斯大量減產等因素；自2014年以來，全國平均油價尚未飆破每加侖3元，但似乎已近在眼前。

瑞穗證券(Mizuho Securities)預估，由於疫情趨緩，人們急於出遊，全國平均油價可能在5月底國殤日(Memorial Day)前後飆破每加侖3元；目前賓州、伊利諾、亞利桑納、猶他、內華達、加州等地的油價，已經超過三元。

但油價資訊公司(Oil Price Information Service)全球首席能源分析師克洛札(Tom Kloza)說，因為現在的高失業率、遠距工作和低出行率都使得油品需求不高，他不認為油價會突然飆高。

油價飆漲處理不慎也有可能造成政治風暴，有些不支持拜登總統的人將油價飆高歸咎於拜登為氣候變遷，而對石化產業採取的嚴厲措施；但蓋斯巴迪公司(GasBuddy)首席原油分析師德漢(Patrick De Haan)說，「就算政府什麼錯都不犯，油價還是會漲，這跟誰當政無關。這是經濟復甦的必然現象。」

克洛札也說，「有些人把漲價的原因歸咎於拜登推遲基石輸油管道第四期工程(Keystone Pipeline XL)，但這兩件事絕對沒有關係。」

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