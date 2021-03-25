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數百貨輪卡蘇伊世運河 堵住全球供應鏈 缺貨嚴重 推升價格

編譯林育正／綜合24日電
長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」23日疑似遭瞬間強風吹襲，意外觸底擱淺在埃及蘇伊士運河，造成雙向航道阻塞。圖為衛星空拍圖。(Getty Images)
長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」23日疑似遭瞬間強風吹襲，意外觸底擱淺在埃及蘇伊士運河，造成雙向航道阻塞。圖為衛星空拍圖。(Getty Images)

美國引領的全球經濟復甦，導致消費性產品需求大增，為已相當吃緊的供應鏈增添壓力；加上蘇伊士運河堵塞等一連串事件，造成更嚴重的缺貨和價格推升，原油價格也應聲上漲。

聯邦準備理事會(Federal Reserve)預期美國經濟復甦將優於前幾個月的預測，大規模新冠肺炎疫苗接種，以及數兆元的財政刺激計畫，將使美國迎接超過30年以來最大的經濟擴張。

但全球現在不僅供應鏈堵塞，同時面臨原物料缺貨等問題。蘇伊士運河堵塞為供應鏈和原物料帶來龐大壓力；上周日本常陸那珂市一處全球規模之一的汽車晶片製造廠大火，使汽車業遭重創；上個月德州大風雪侵襲後，世界最大石化業園區也還未完全恢復產能。

蘇伊士運河受長賜號貨輪擱淺影響，數百艘貨輪卡在運河兩端，下錨停船等待恢復通航，包括至少十艘油輪；布蘭特原油價格截至24日晚間，上漲5.95%來到64.41元。

在24日公布的一分全球調查中，製造業表示原物料到貨延宕，導致展現塞車間接推升價格；研究公司凱投宏觀(Capital Economics)資深美國經濟學者杭特(Andrew Hunter)表示：「我不會說供應鏈吃緊會對復甦帶來風險，但會暫時影響經濟成長的速度。」

不過受惠疫苗接種，旅遊住宿等服務業的重啟，可能吸引原本聚焦在筆電等家電用品的消費重心。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)談到供應鏈問題表示：「成長會稍慢，價格上可能顯現壓力。」

消費者物價上揚並預期持續走高，可能導致通膨，刺激聯準會升息。然而許多經濟學者預期，聯準會應不會對短期供應鏈失衡與價格壓力有實質動作。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學者克拉欽(Oren Klachkin)則認為，當全球加速疫苗施打，供應鏈失衡與價格壓力才會趨於平緩，「中短期內失衡將持續，預計到全球度過疫情才會結束。」

美國 蘇伊士運河 疫苗

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金色光芒號擱淺 去年11月拆解至今還在躺水中

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