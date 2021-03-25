長榮貨輪擱淺蘇伊世運河 不快速解決 恐動搖埃及國本

長榮海運「長賜號」(Ever Given)在蘇伊士運河 擱淺，擋下雙向貨流；備受外界關注的原因除了網路瘋傳的「奇景照」之外，也是因蘇伊士運河為全球逾一成海上貿易的要道，包含數千萬桶的石油 ，甚至也是埃及當前風雨飄搖經濟的最後救命索。

蘇伊士運河是亞洲與中東及歐洲的貿易要道，為世界上最繁忙、最重要的水道之一；1869年啟用時，全年僅有三艘貨輪通過，但2020年達1萬9000艘，平均每日約50艘，約占全球12%左右的海上貿易；長賜號擱淺不單讓歐洲、北美運往亞洲的現成製品、農產品貿易受到影響，更讓外界擔憂的是「石油貿易」。

蘇伊士運河的石油雙向往來，例如從波斯灣運往歐洲、北美，或是俄羅斯運往亞洲等的運送量，相當於全球海上輸油量的10%；長賜號擱淺至少讓超過1000萬桶原油「漂在海上」，無處可卸貨。

英國 金融時報報導，每天1000萬桶原油的雙向往來，代表如果長賜號的擱淺不能快速排除的話，足以衝擊國際油市，對國際油價及全球經濟的「負面衝擊」恐會持繼加強。

蘇伊士運河對國際石油貿易如此重要，也與這條運河及埃及之間的糾葛史息息相關：蘇伊士運河在英國殖民者主導下，於1869年開通，終於讓歐亞貿易不需繞過非洲，並曾在1880年代末及1950年代拓寬。

1956年，當時的埃及強人總統納瑟(Gamal Abdul Nasser)成功將蘇伊士運河「國有化」，脫離英人控制後，運河更成了埃及民族尊嚴的象徵；2015年的拓寬，更可讓吃水20.1公尺深的24萬噸超級油輪通過，埃及預計還會繼續拓寬，讓整條運河可以雙向通航。

透過航運過路費等相關產值，蘇伊士運河每年為埃及帶來56億美元的淨利，不但象徵埃及的「民族尊嚴」，也是最重要的外匯收入來源。

當前埃及另一大收入來源「觀光業」因新冠疫情全面崩潰，運河就成了支撐經濟的命脈；因此，長賜號擱淺若不快速解決，很可能動搖埃及國本。

蘇伊士運河雖然是全球經濟的海上咽喉，也曾數度「長期癱瘓」；例如在1956到1957年間的「第二次中東戰爭」(為了反擊納瑟運河國有化政策，英國夥同法國、以色列，發兵入侵埃及)，運河就曾經封鎖一年；1967年「六日戰爭」期間，蘇伊士運河南北端更遭到以色列、埃及軍事封鎖，直到1975年以埃關係正常化之前，長達八年都未開放使用。