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對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

數據頻出錯 施打引血栓…AZ疫苗辜負信任

編譯潘勛／綜合23日電
阿斯特捷利康疫苗研發，頻頻出包，影響公司長遠研發信譽。(美聯社)
阿斯特捷利康疫苗研發，頻頻出包，影響公司長遠研發信譽。(美聯社)

專家表示，阿斯特捷利康藥廠對自產新冠疫苗呈報數據時頻頻出錯，再加上施打後造成多起血栓事件，都危及該廠藥苗在全球對抗新冠疫情應扮演的地位；阿斯特捷利康疫苗比起他廠牌疫苗遠來得便宜、易於接種，外界原本對它有更高期待，如此下來恐傷害世人對該疫苗的信任。

美聯社報導，阿斯特捷利康新冠疫苗最新的差池發生在23日，美國醫藥監管單位異常地發表聲明，指該藥廠22日呈報在美實驗令人振奮的數據，卻納入「過時資訊」，所提供的疫苗效力數據，觀點並不完整。

一位美方匿名高級官員表示，監督該實驗的超然小組22日發表函件，譴責阿斯特捷利康專挑唱好的數據；函件中另向藥廠及美國衛生官員表示，憂心阿斯特捷利康選用的數據為過時，可能還會誤導，而非最新所見所得。

東安格利亞大學(University of East Anglia)醫學教授杭特(Paul Hunter)表示，如此可能導致更多人怯於接種疫苗。

國際衛生官署頻頻表示，阿斯特捷利康疫苗安全有效，但美聯社認為，22日事件不是該藥廠第一次辜負民眾的信任；藥廠首度大型實驗的部分成果，是英國官方批准疫苗上市的依據，但因為生產時出錯，學者們沒立即抓出來，而招致疑雲；該疫苗對保護老年人的效力如何，數據不足，以至某些國家一開始設限這種疫苗只供較年輕人口施打，後來才修正。

美國官方曾暫停阿斯特捷利康疫苗實驗達六周，很不尋常，期間是想了解疫苗在英國傳出的毛病，接下來才判定不是疫苗本身的錯；同一時間，歐盟怨聲載道，說藥廠拖延疫苗交貨日期。

接著到上周，十多國傳出施打阿斯特捷利康疫苗後，某些人罕見地血栓發作，官方於是暫停使用該疫苗；歐盟藥品管理局歸結後認為，該疫苗整體上並未增加血栓發作機率，但這種意料之外的關注難免留下陰影。

倫敦衞生與熱帶醫學院(London School of Hygiene and Tropical Medicine)國際公衛教授惠特渥斯(Jimmy Whitworth)指出，若美國官方檢驗過數據，批准阿斯特捷利康疫苗，該疫苗可望大獲加持。

疫苗 美國 歐盟

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