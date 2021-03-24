AZ臨床實驗美國部分數據過時？佛奇促藥廠澄清

阿斯特捷利康疫苗研發，頻頻出包，影響公司長遠研發信譽。(美聯社)

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)22日晚間發表聲明指出，負責追蹤新冠疫苗 實驗結果的旗下獨立監督機構「數據與安全監測委員會」(DSMB)對於英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)的疫苗研究報告的美國 部分擔數據含有「過時資料」提出質疑。

阿斯特捷利康日前公布的疫苗研究報告指出，AZ疫苗為人體提供新冠病毒保護79%有效。

全國過敏和傳染病研究所所長、拜登總統醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci)對POLITICO新聞網站表示，「數據與安全監測委員會」寫了一封措詞強烈的信函給阿斯特捷利康。

來源：Good Morning America

佛奇表示，信中所言直接明瞭，重點非常簡單，也就是阿斯特捷利康手邊的數據，數據與安全監測委員會已經取得，阿斯特捷利康新聞稿所公布的訊息，「並未反映最新數據」。

佛奇22日早晨接受「早安美國」(Good Morning America)新聞節目訪問時說，數據與安全監測委員會認為阿斯特捷利康公布的數據「恐有誤導之嫌」，「希望他們能夠澄清」。

阿斯特捷利康23日表示，本周稍後將在完成資料更新後，重新公布疫苗人體實驗效果的數據。

阿斯特捷利康日前公布在美國進行的大規模疫苗試驗報告指出，AZ疫苗對於保護人體出現染疫症狀79%有效。

日前媒體報導傳出，歐洲地區發生民眾接種AZ疫苗後出現血栓的案例，使得疫苗是否安全無虞引發疑慮，但歐洲當局普遍同意繼續接種AZ疫苗。

華爾街日報報導，AZ疫苗在美國地區進行的試驗報告當中，並未提出疫苗與血栓有任何關聯。

截至目前為止，AZ疫苗在英國已有1100萬劑完成施打。佛奇23日指出，相信AZ疫苗仍是不錯的疫苗。

全國過敏和傳染病研究所發表聲明表示，希望阿斯特捷利康能配合數據與安全監測委員會，確保對社會大眾所公布的疫苗效果訊息，是最準確也最新的。