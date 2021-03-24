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對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷傑納隆抗體療法降死亡率

編譯陳韻涵／綜合23日電
雷傑納隆製藥公司投入巨資研發新冠抗體療法，數據顯示可減少住院及病歿風險。圖為位於紐約州威郡的雷傑納隆藥廠正在進行實驗。(美聯社)
雷傑納隆製藥公司投入巨資研發新冠抗體療法，數據顯示可減少住院及病歿風險。圖為位於紐約州威郡的雷傑納隆藥廠正在進行實驗。(美聯社)

輝瑞(Pfizer)藥廠23日宣布，新冠肺炎口服藥物已進入測試階段，若證明安全有效將成為治療新冠肺炎病患的另一利器；雷傑納隆製藥(Regeneron)同日表示，單細胞繁殖抗體混合療法在大型臨床試驗中，大幅降低新冠病患住院和死亡機率。

美國22日單日新增確診在前一天下降後回升破5萬例，所幸兩周變化仍維持負8%的下降趨勢；多項指標顯示疫情趨緩，但變種毒株病例漸增，專家警告仍有可能發生第四波疫情。

「口服藥將是另一場截然不同的競賽。」輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)說：「口服藥可以給門診病人使用，可開立處方箋並帶回家服用。」

輝瑞研究人員招募60名健康受試者，評估口服新冠藥的安全劑量，若有效將再擴大對新冠病患測試；輝瑞去年秋季即在靜脈治療的不同研究中，測試此藥物的安全性。

輝瑞的新冠口服藥屬於一種蛋白酶抑制劑，得以阻斷協助病毒複製的關鍵蛋白酶酵素；此二研究都以2003年的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)病毒抗體藥為基礎研發，因為新冠與SARS病毒的蛋白酶相似。

此外，輝瑞也將根據新興基因技術，擴大疫苗業務；博爾拉說，考量輝瑞在新冠疫苗的成就，輝瑞將以此為基礎，運用信使核糖核酸(mRNA)技術研發針對其他病原體的疫苗。

輝瑞將擴大技術研發部門，至少50人專責研究mRNA；輝瑞對於mRNA疫苗的野心凸顯新冠肺炎改變健康照護產業，人們愈發仰賴遠距醫療且希望處方藥能宅配。

輝瑞擴大疫苗業務也能降低藥廠對癌症藥物的依賴，並強化對抗其他疫苗藥廠的實力。市場研究公司Evaluat分析，全球疫苗銷售可能在2026年逾640億元。

在其他新冠療法方面，雷傑納隆製藥23日宣布，去年緊急治療前總統川普的新冠療法，綜合兩種抗體藥，去年9月起對4500人進行第三階段大型臨床試驗，如今證實有效降低高風險病患住院和死亡的機率。

這項試驗顯示，在病患出現症狀或確診十天內對症下藥，可降低病患住院的機率達70%。

約翰霍普金斯大學統計，截至23日，美國至少2992萬24人確診、已知54萬3798人死亡。

紐約時報數據顯示，22日新增確診5萬5641例，較前一日的3萬4236例增加，所幸兩周新增確診變化趨勢仍呈現負8%的緩和趨勢；病歿方面，22日650人死亡，兩周變化曲線走跌35%；當天有3萬8565人住院，兩周變化下降17%。

專家表示，前述指標加上疫苗接種快速普及有助緩和疫情，但傳染力強的變種毒株病例漸增，疾呼別鬆懈防疫，以免去年疫情反撲的情況重演，恐怕造就第四波疫情高峰。

位於紐約州威郡的雷傑納隆藥廠。(路透)
位於紐約州威郡的雷傑納隆藥廠。(路透)

輝瑞 疫苗 疫情

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