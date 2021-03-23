「真的好寂寞」 7000萬爺奶終於重新擁抱愛

麻州康頓市養老院的86歲連恩老太太，18日坐在輪椅上與前來探望的女兒擁抱。(美聯社)

從新冠肺炎疫情 爆發以來，已持續超過一年。這一年對所有人而言都不好過，但對於已當上爺爺奶奶的7000萬美國人而言，不能見到疼愛的孫子女，這一年尤其難過；如今在聯邦疾病防治中心(CDC)對已接種疫苗的老年人放寬防疫限制後，許多養老院 也開始放寬探視規定。

「在老年人身上，越來越有憂鬱的傾向和與日俱增的寂寞感。我們如果能越早鬆綁禁令越好，人們才能一起療傷。」康乃狄克州昆尼別克大學(University of Quinnipiac)護理系教授尼克森(Nick Nicholson)說，「有些老年人在接種疫苗後迫不及待衝出室外，擺脫一年來的孤獨；但也有很多人仍然焦慮，躊躇不前。」

88歲婦擁抱兒子喜極而泣

美聯社報導，俄亥俄州 一名88歲老嫗在闊別一年後，總算能和兒子擁抱，不禁喜極而泣；加州一名5歲小女孩，更是迫不及待鑽入高齡94歲的姑婆懷裡，似乎訴說著一年來無盡的思念。

住在辛辛那提市養老院的88歲老太太伯妮．布魯恩格與前來探望的兒子，開心自拍。(美聯社)

養老院探視鬆綁 邁向正常

針對當局對養老院的探視解禁，羅德島州(Rhode Island)94歲居民格洛瑞亞‧溫斯頓(Gloria Winston)說：「這是好的開始，世界總算要恢復正常了。」

一些老人福利機構近來也舉辦拜對、生日會等，讓憋了一年的長者們，可以體驗一下後疫情時代，將重回正軌的生活。

然而，也有人對於回歸正常生活小心謹慎。住在辛辛那提(Cincinnati)的彼得斯(Peters)夫婦，過去與孫兒孫女的關係非常緊密，但因為疫情已許久不能見面。

3歲的孫女 再見面已經5歲

「他們3歲、4歲、5歲，一整年過去，我卻無法參與他們人生的這一部份。」彼得斯說，「我其中一個孫女阿米莉亞(Amelia)每天都跟我女兒說，等疫情結束要來和我一起睡，但她卻再也不是3歲了。」

新冠疫情趨緩，家人終於可以探視在養老院的父母或是祖父母了。圖為在麻州諾梧鎮的98歲奎恩老太太(左)21日在養老院與女兒懷柯姆帶來的六歲孫女談話。(美聯社)

位於西俄亥俄州一家長照中心長者黛比‧麥格林奇(Deb McGlinch)表示，過去孫女很常來看她，但受制於疫情，雖然還是可以電話聯絡，但仍懷念與孫女一起玩撲克牌的時光。

麥格林奇說：「我真的好寂寞。」

對年輕人而言，無法與祖父母近距離接觸其實也是一場雙輸局面。目前在喬治城法學院就讀的拉曼斯(Ramanth)說：「每次與奶奶見面都不敢靠她太近，但我真的好愛她。」