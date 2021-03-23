單日新增確診冠全美 新州開放計畫可能暫踩煞車

全國已有半數州新冠肺炎新增確診病例逐漸攀升，其中新澤西州單日新增確診居全國之冠，近期恐暫停開放計畫，而加州 本土新冠變種病毒 已成為該州主要傳播病毒；儘管全國加強接種疫苗，但聯邦疾病防治中心(CDC)警告，太早放寬限制，疫情恐再度爆發。

根據約翰霍普金斯大學22日晚間統計，全球新冠肺炎確診1億2361萬1407例，死亡272萬2098人；美國確診2986萬1965例，死亡54萬2872人。

全國逾半州的新冠肺炎新增案例再次攀升，過去一周平均單日新增確診5萬4308例，比前一周增加1%；截至21日，27州過去一周平均新增5%以上確診案例。

即使全國每天接種約250萬劑疫苗，部分公衛專家警告，全國疫情依舊危殆；多州放寬防疫限制，加上變種新冠病毒在全國流竄，恐威脅美國疫情進展。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)22日表示，該州正對抗新冠變種病毒，未來數周恐不會有任何新的開放計畫；新州 多數室內活動上限為25人，非宗教的戶外活動則上限為50人，而且可能繼續維持一段時間。

新州過去一周新增確診3238例，不僅比前一周高出8%，比上個月高出24%，更是全國平均的兩倍；新州22日新增確診2608例、28人病歿，雖然該州已有18%成人完成兩劑疫苗接種，但單日新增確診人數仍持續上升。

墨菲在記者會上表示：「本州擴散病毒情況再次領先全國。」目前墨菲並無鬆綁禁令的明確時間表，僅表示新州正處於「平衡時刻」。

加州新冠變種病毒如今成為加州的主流病毒，在加州造成逾52%感染案例，在鄰近州則介於20%至40%；俄亥俄州的英國新冠變種病毒傳染率在過去兩周增加三倍，在佛羅里達州和新州也分別攀升8%和9%。

CDC主任沃倫斯基(Rochelle Walensky)22日表示，現在放寬防疫限制將嚴重威脅美國防疫進度，她擔心新增病例恐無法遏止。

沃倫斯基呼籲：「我們必須再堅持久一點，我們身處疫情關鍵之秋，防疫交叉口，舉國將決定我們將通往何處。」