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孕婦接種疫苗 腹中寶寶也能獲得抗體

編譯林梅婕／綜合22日電
初步研究顯示懷孕婦女在接種疫苗後不僅能獲得抗體，體內的胎兒也能間接免疫。圖為一位賓州孕婦2月接受輝瑞疫苗注射。(路透)
初步研究顯示懷孕婦女在接種疫苗後不僅能獲得抗體，體內的胎兒也能間接免疫。圖為一位賓州孕婦2月接受輝瑞疫苗注射。(路透)

新冠肺炎疫苗使用研究最近又有新的斬獲，初步研究顯示，懷孕婦女在接種疫苗後不僅能獲得抗體，體內的胎兒也能間接免疫。

這些研究指出，婦女於妊娠期間接種以信使疫苗技術(mRNA)開發的輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)疫苗後，在她們的臍帶血中測得新冠病毒的抗體；另一項研究甚至還在媽媽的母乳中測得抗體，也讓科學家們推測，寶寶可在出生後獲得更強的免疫。

杜克大學(Duke University)婦產科副教授瑞安娜‧休斯(Brenna Hughes)雖然未參與相關研究，但她在最近幾項尚未通過同行評審的研究預印本中皆表示：「過去我們擔心疫苗可能對寶寶造成風險的想法被顛覆了，事實上疫苗能保護正在發展中的胎兒。」

目前研究人員已得知，懷孕婦女在感染新冠肺炎康復後，可將自身免疫力傳給胎兒；但由疫苗產生的抗體，可藉由臍帶或母乳傳給胎兒則是新的發現，這也使抗疫這條路增加一些助力。

根據本月釋出的一份研究報告預印本中內容，超過130名已接種疫苗的準媽媽們，其中84人正值妊娠期間，31人處於哺乳期；結果顯示這些婦女們體內都呈現與未受孕女性相似的免疫反應，間接證實疫苗在懷孕與未懷孕婦女的身上都能有同樣的效力。

此外，還有10名婦女在研究期間臨盆，而研究人員在他們的臍帶血中驗出抗體，甚至幾乎所有哺乳媽媽們的母乳也都檢測出抗體；其中一名婦女在臨盆前僅完成第一劑疫苗接種，但在她的臍帶血中也有抗體存在，只是比完成兩劑疫苗接種的人還少一些。

參與相關研究的哈佛大學助理教授安德莉雅‧艾德羅(Andrea Edlow)提及，接種莫德納疫苗者體內的IgA抗體含量，較接種輝瑞疫苗的人高；而該抗體主要存在於母乳中，協助剛出生的嬰兒對抗各種疾病，尤其是呼吸道疾病。

不過艾德羅也表示：「IgA抗體增加的確定性還有待釐清，但如果媽媽們透過莫德納獲得更多IgA抗體，則吸食母乳的嬰兒是否也會藉此得到更強的保護力？這是我們需要再研究的。」

艾德羅也補充，未來將盡快為嬌生疫苗展開有關懷孕婦女使用的研究。

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