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遠距1年 微軟員工重返西雅圖總部上班

記者顏伶如／綜合報導
位於華盛頓州西雅圖全球總部。(美聯社)
位於華盛頓州西雅圖全球總部。(美聯社)

微軟公司(Microsoft)22日宣布，位於西雅圖郊區雷德蒙德(Redmond)的企業總部，29日起將陸續讓員工進辦公室上班；微軟也表示，未來即使新冠疫情不再造成社區重大負擔，絕大多數職務的員工，部分時間會在家上班

受到新冠疫情影響，微軟企業總部讓員工遠距上班約一年後，對於恢復進辦公室上班訂定六階段步驟，至於非必要(nonessential)員工則可選擇繼續遠距上班，或者遠距上班與進辦公室兩者混合。

至於進辦公室的員工，微軟則要求必須戴口罩、保持社交距離。

微軟執行副總裁戴貝尼(Kurt DelBene)在微軟網站部落格專區發表聲明中指出，等到新冠病毒變成「像季節流感一樣」的地方流行病毒(endemic virus)時，微軟將全面開放辦公室，不再有任何防疫規定。

然而，就算疫情結束，16萬名微軟員工的上班模式，可能也將與疫情爆發之前不再相同。

戴貝尼在聲明中表示，等到新冠疫情不再對社區帶來重大負擔，微軟辦公室也分階段重啟之後，「我們認為某些時間在家上班(不到50%)，將成為絕大多數職務的標準模式」。

微軟22日也公布最新完成的職場問卷調查顯示，經過一年遠距上班之後，接受訪查的共計3萬多名全職及自僱員工當中，高達73%受訪者表示希望持續擁有遠距上班的彈性選項。另外，約有46%受訪者表示，由於可以遠距上班，今年裡將有搬家打算。

Microsoft 365企業部副總監斯帕塔洛(Jared Spataro)指出，某些企業覺得疫情過後便將恢復到過去的原有模式，「但資料顯示，這些企業似乎不了解過去12個月來發生了什麼事」。

微軟 疫情 在家上班

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