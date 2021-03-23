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美AZ測試：可預防重症 不會提高血栓風險

編譯李京倫、林育正／綜合22日電
英國藥廠阿斯特捷利康22日表示，AZ疫苗對有症狀感染防護力達79%，對重症和住院症狀保護力達100%。(美聯社)
英國藥廠阿斯特捷利康22日表示，AZ疫苗對有症狀感染防護力達79%，對重症和住院症狀保護力達100%。(美聯社)

英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)22日宣布，最後一期臨床試驗顯示疫苗對所有年齡接種者都有保護力，在預防出現症狀方面79%有效，預防重症住院和病故方面100%有效，而且不會提高血栓風險，有望獲得使用授權。

此外，全美已批准的三種疫苗，3月產量可望達到2月的三倍，衝上1億3200萬劑。

阿斯特捷利康疫苗在美國進行最後一期試驗涵蓋3萬多名受試者，其中三分之二至少接種一劑疫苗，其餘接種安慰劑；這項試驗的監督委員會確定，接種疫苗的2萬多名受試者罹患血栓的風險並未增加，試驗結果有利疫苗在美國獲得授權。

受試者中約兩成是65歲以上，約六成患有糖尿病、肥胖或心臟病等健康問題，罹患新冠重症的風險較高。

阿斯特捷利康表示，該藥廠專家確定疫苗並無安全疑慮，包括部分歐洲國家指出的罹患罕見血栓問題，保護效果對所有年齡的接種者都有效。

阿斯特捷利康副總裁道伯(Ruud Dobber)22日表示，將在4月中旬以前，向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請使用授權。

疫苗美國試驗共同主持人、羅徹斯特大學醫學院教授安‧佛西(Ann Falsey,)說：「這次試驗再次確認先前的研究結果，第一次發現疫苗對65歲以上民眾的保護力不輸給其他年齡民眾，讓人興奮。」

此外全美新冠肺炎疫苗在3月的產量有望達到2月的三倍，預計達到1億3200萬劑，加速全民接種作業。

華爾街日報報導，2月全國生產的疫苗約4800萬劑，但到了3月輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)經驗與製程更臻成熟，政府也援引國防生產法，確保原物料供應，提升疫苗產能。

拜登政府本月也宣布，將金援1億500萬資助嬌生疫苗的製造商默克(Merck)藥廠生產疫苗與配送原物料。嬌生疫苗產能未來幾周將趨於穩定，公司發言人表示，3月底前將提供2000萬劑。

據Evercore研究公司預估，產量提升後，疫苗將足以讓7600萬人於3月完成完整接種，4月再添7500萬人，5月將再有8900萬人；摩根史丹利預估，在盛夏時，全美約四成三的12歲以上民眾，都可完成接種。

疫苗 美國 嬌生

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