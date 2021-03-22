搭機人數連10天破百萬 春假瘋出遊 專家憂後座力

春假出遊者眾，引發公衛專家的憂慮。圖為邁阿密海灘市鬧區消費群眾。(美聯社)

春假來臨，旅遊人次暴增；根據聯邦運輸安全局(TSA)的統計，20日已是連續第十天國內在各大機場 通過安檢的人數超過100萬人，引發公衛專家的憂慮。

TSA於19日測得疫情 以來旅遊人次的巔峰，共有146萬8516人通過機場安檢，20日又再測得通過安檢的人數為136萬9180人。

然而，這對公衛專家來說卻是個警訊；儘管目前已接種疫苗 的人口達到數百萬人，聯邦疾病防治中心(CDC)仍提醒民眾應盡量避免旅行。

CDC至今仍拒絕發布有關於已接種疫苗民眾外出旅行的防疫指南，主要是因為先前幾段假期在結束後，國內疫情都屢屢上升；CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周曾表示：「問題是每當民眾開始旅行後，確診人數就不斷上升，無論是國慶日、勞工節或聖誕節，我們都觀察到這樣的現象。」

不過瓦倫斯基也聲明，由於現階段仍有多達90%的人尚未接種疫苗，待疫苗接種規模繼續擴大，再規劃更新旅行的防疫指南。

過去一年航空業景氣低迷，終於在近日疫情逐漸退燒後開始有恢復的跡象；和去年同一時期相比，航空旅行人數已出現向上的趨勢。

雖然這項消息對業者來說看似是一絲曙光，但要超越去年的門檻其實難度並不高，目前航空旅行人次的流量仍不到2019年疫情爆發前的一半；但是繼去年12月假期過後，TSA連續五天測得機場安檢通行人次超過100萬人，讓多數業者對航空旅遊的需求成長還是樂觀以待。

此外，有些航空公司也預測今年夏天的銷售即將開始成長；美國航空(American Airlines)總裁帕克(Doug Parker)就透露，自家公司目前的業績總量「正逐漸趨近於2019年表現」。