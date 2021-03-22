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重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

怕出門、怕與人接觸…面對解封 他們既期待又怕受傷害

編譯洪毅╱綜合21日電
疫情稍緩，全美民眾都期盼能早日重回正常生活。圖為加州安納罕的「加州迪士尼探險樂園」已於18日重開。但遊客仍不多。(美聯社)
疫情稍緩，全美民眾都期盼能早日重回正常生活。圖為加州安納罕的「加州迪士尼探險樂園」已於18日重開。但遊客仍不多。(美聯社)

隨著當局加速疫苗接種，解封前景如撥雲見日，但也有些人「既期待又怕受傷害」，甚至有恐懼心理；專家指出，如果遇到這種障礙的話，可採取「漸進」的作法來面對他。

據財經頻道CNBC報導，對解封感到恐慌的原因眾多，有些是因為自身既有的疾病，也有些是對於得重新面對人群，甚至健康生活不再的困擾。

例如患有嚴重氣喘病的杜德維茲(David Dudovitz)，從去年疫情爆發以來，他只離開紐約的家中四次，第四次是為了疫苗接種，當時他可謂「全副武裝」，N95口罩、防護面罩、「多瓶」洗手液等一應俱全，甚至到診所後，還頭套塑膠袋、躲在角落；杜德維茲表示，這讓一些人覺得「他瘋了」。

杜德維茲的恐懼，來自於他經歷過類似新冠肺炎那樣，喘不過氣、全身疼痛的恐怖感受；杜德維茲表示，雖然他已接種疫苗，但是在權威機構宣布已集體免疫之前，他都盡量不會出家門。

在舊金山擔任教師的斯泰爾斯(Sara Stiles)表示，雖然她會透過視訊等方式與親朋好友往來，但是卻發現有回歸現實的障礙，半夜遇到陌生人會躲遠，懼於同事邀約，對即將重回人聲鼎沸的學校感到憂慮；斯泰爾斯表示，這些障礙有些是對疫情的擔憂，但也像是受到「創傷後壓力症候群」(PTSD)的困擾。

家住德州的弗格森(Ryan Ferguson)還表示，疫情期間在家辦公，讓他更有機會多多散步，自己調理飲食，半年多來瘦了95磅，讓他固然期待解封，卻也怕遠離如此健康的生活。

耶魯公共衛生學院(Yale School of Public Health)心理學教授懷特(Marney White)表示，面對這種狀況，可採取「褪去」(fading)，也就是透過漸進式的方法面對解封，來紓緩憂慮。

懷特舉例，首先可以先出家門散散步，接著是與已經接種的親朋好友會面，或是戴上口罩參與室內活動等，一步一步習慣下來，最終就能回歸到幾與以往相同的正常狀態。

疫情 疫苗 紐約

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