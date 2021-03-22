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遊客壓垮防疫？邁阿密海灘市宵禁 警方辣椒水趕人

編譯柯立偉／綜合報導
邁阿密海灘市20日晚宣布實施宵禁，警方出動驅散街上消費群眾。(美聯社)
邁阿密海灘市20日晚宣布實施宵禁，警方出動驅散街上消費群眾。(美聯社)

邁阿密海灘(Miami Beach)市天氣一暖和，就是遊人如織，但有鑒於遊人太多，又多不戴口罩， 擔心疫情再起，市長蓋爾柏(Dan Gelber)20日宣布該市進入緊急狀態，並發布宵禁，宵禁時間自晚上8時至隔天上午6時，目前預計這項禁令將持續至少三周，視情形可能延長至四月。

目前邁阿密海灘所有娛樂場所都會在晚上8時後停止營業，而通往邁阿密海灘的聯外道路(如195號州際公路、麥帥橋)也會自晚上9時後，對非本地汽車關閉。與此同時，為加速恢復當地秩序，海灘地區禁止飲酒，且晚間10時後禁止商家賣酒。

事實上，為因應2月以來諸如超級盃(Super Bowl)等一連串假期，邁阿密警方自2月3日即全體動員。自2月3日以來，邁阿密海灘警方已逮捕超過1000人，其中超過300起為重罪，且被逮捕的人超過半數均非佛州居民。

為了執行宵禁，警方使用辣椒水驅離聚集的民眾。根據CNN記者拍到的畫面顯示，警方使用辣椒水後，聚集的人潮紛沓而散。為了控制人流，市長於21日召開的緊急會議上有委員提議對於進入本市的外地旅客課徵賦稅。遊客普萊斯(Heather Price)說，「都已花了那麼多錢來這裡玩，卻什麼也不能做，很不公平。」

此外，由於共和黨籍州長的親商立場，佛州並沒有全州強制配戴口罩、室內最大人數限額或類似的禁令。因此，防疫的壓力也與日俱增。

佛州當局擔心春假放鬆警戒，疫情再起，邁阿密海灘市20日晚宣布實施宵禁。(美聯社)
佛州當局擔心春假放鬆警戒，疫情再起，邁阿密海灘市20日晚宣布實施宵禁。(美聯社)

蓋爾柏市長接受CNN採訪時表示，「現在來訪的遊客實在太多，已超出了我們能負荷的程度。再加上來狂歡的民眾很多都沒有戴口罩，也沒有保持安全社交距離，這些人很容易成為防疫破口，對於我們抗疫的努力是很大的挑戰。」甚至撂下重話說「如果你是來狂歡的，我們不歡迎你。」

此外，邁阿密海灘警局也向所有遊客手機發送簡訊，警告遊客「文明旅遊，否則後果自負」。

事實上，旅遊觀光業是佛州最重要的經濟收入來源，2018年旅遊業對佛州的經濟貢獻高達910億元。佛州旅遊部門表示，2020年的前三個月受疫情影響關閉海灘，再加上才剛花500萬投放大量廣告，去年是佛州史上旅遊業最慘澹的一年。因此，如何在防疫與經濟收入之間平衡取捨，對邁阿密海灘乃至對佛州政府而言，均是一大考驗。

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