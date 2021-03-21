殺手歸咎被誘惑 亞裔婦被當性玩物 學者：呼應長期成見

喬州反亞裔慘案促使很多亞裔女性站出來分享個人遭到性騷的經歷。圖為一位年輕亞裔女性 20日在亞特蘭大參加反歧視亞裔的大示威。(Getty Images)

亞特蘭大按摩店槍擊案嫌犯槍殺8人、其中6人為亞裔 女性，卻自稱殺人是因「性成癮」、按摩店是「誘惑來源」。多位亞裔女性學者專家痛心指出，這是「亞裔女性被降格為性玩物」的羞辱歷史上，最新寫下的恐怖篇章。

芝加哥亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice)主管格雷斯·派伊(Grace Pai)稱，兇手起意攻擊的心態描繪「對任何亞裔女性來說，都是一記耳光。我們深知什麼是種族化的厭女症；某人以由亞裔女性員工組成的三個亞裔企業為目標，卻說這與種族或性別無關，實在荒謬。」

加州大學 伯克萊分校菲律賓裔種族研究教授凱瑟琳·蔡(Catherine Ceniza Choy)表示，「將被害女性說成誘惑來源 ，歸咎她們在那裡誘惑殺手，而殺手只是誘惑的受害者」，此情境呼應了長期以來的成見：認為亞裔女性是不道德的縱欲者。

蔡說，「這或許是殺手的想法，他把種族和性成癮分開看待，但這樣想是不對的；這些事相互交織，而種族正是這場對話的核心。」她認為，16日的槍擊事件及後來當局努力避免提到種族，都是否認亞裔和亞裔女性在美國 面臨種族和性別歧視的又一例證。

她說：「在美國社會，亞裔不被看見也不被聽見。我們有時被視為少數族裔楷模，有時是白人男性幻想的投射；但我們並不被視為成熟的美國人，我們不被視為完整的人類。這是一種抹除和不人性。」

加州大學伯克萊分校亞裔美國人研究、韓裔名譽教授伊蓮·金(Elaine Kim)回憶自己高中遭白人年輕男子野蠻騷擾。任教後，曾有白人學生在課堂上對班上亞裔女性做出性評論，還偷偷等在她們的公寓外面。她認為，「這名兇手不僅可能性成癮，也將亞裔女性視為癡迷幻想的性物。」

金說，美國在亞洲的軍事部署也扮演了一定角色；越戰期間美軍在不同「休閑娛樂場所」將許多亞洲國家女性當做洩慾的性交易對象，都將此種族主義刻板印象，帶回美國本土。

亞裔女性經常被迫容忍種族主義和厭惡女性的男人，他們總以為亞裔女性充滿異國情調且順從男性。紐約市自由作家兼音樂家、菲律賓裔女性克莉絲汀·迪克森(Christine Liwag Dixon)談到自身經驗，「曾有人以為我是性工作者或認為我是菲律賓女性一定很窮，會為了錢做任何事。我有個老闆還曾拿錢給我要和我性交。」

印第安納大學歷史教授艾倫·吳(Ellen Wu)則說，打從亞洲女性開始移民到美國那一刻起，就被視為縱慾目標。1875年的「佩奇法」(Page Act)禁止出於「不道德目的」來美的女性，但該法主要針對中國婦女。吳說，「早在1870年代，美國白人就有這種假設和聯想：亞裔女性是會走路的性玩物。」

吳說，亞裔人命被視為是「可替換、可拋棄的」，「他們被物化，被認為不如人類。這有助於我們了解這場針對亞洲女性的暴力行為。」