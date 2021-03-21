亞城槍案兇手教會批極端惡行 亞裔教會也籲採取行動

亞特蘭大市附近的海棠果第一浸信會。(路透)

亞特蘭大 按摩店連環槍擊 案嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)所屬的海棠果第一浸信會(Crabapple First Baptist Church)，19日在網站發表聲明指出，針對三家按摩店下手的槍擊案是「罪惡心靈與墮落思想的結果」，將他逐出教會。

海棠果第一浸信會位於喬治亞州密爾頓(Milton)，根據喬州媒體報導，21歲的龍恩是教會成員，平日積極參與教會活動。

聲明寫道：「我們必須表明，這種極端且邪惡的行為，就是背叛我們神聖的天主以及祂的話語」。聲明中表示，槍擊案件完全背離我們的信仰與常規，這種行為是完全無法接受的，觸犯基督教教義。

媒體報導指出，海棠果第一浸信會嚴格禁止婚姻之外的性行為，龍恩之前則因性成癮問題住進基督教勒戒中心接受輔導。

亞特蘭大警方18日指出，發生槍擊案的其中兩家水療店，龍恩過去曾是顧客。但警方並未說明龍恩是否除了按摩之外還接受其他服務。

海棠果第一浸信會聲明指出，龍恩花錢取得性服務的婦女，並不需要為龍恩先前的慾望承擔責任，「這些婦女也無須因為槍擊謀殺而遭受責難」。

聲明中指出，教會現正配合接受警方調查，對於龍恩犯下槍擊事件造成亞裔 社區恐懼與痛苦，教會深感遺憾。

距離發生槍擊案兩家按摩店只有幾哩的南韓中央長老教會(Korean Central Presbyterian Church)，主任牧師韓必昂(Byeong Han，姓名皆音譯)表示，周日禮拜會上將要求教友「不要只是禱告，不要只會煩惱，如今應該拿出實際行動」。

他說，將呼籲懷抱著愛心與和平的教友應該挺身而出，正視問題，「好讓我們的下一代不必再遭受悲劇與暴力」。他指出：「我們身為基督徒，就應該這麼做。」

位於亞特蘭大郊區洛斯威爾(Roswell)的恩典南韓長老教會(Grace Korean Presbyterian Church)牧師金約翰(Jong Kim)表示，槍擊案發生後找到一絲希望，因為有一名婦女跟教會聯繫說，願意捐100元給教會「以對亞裔社區表達致哀之意」。